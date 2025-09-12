Personlig assistent till kille i Stockholm
2025-09-12
Evanda Assistans jobbar för möjligheten till en personligt anpassad assistans, där individens behov och vilja sätts i första hand.
Vår dröm och vision är ett företag som skapar möjligheter och ett företag som är det självklara valet för assistansberättigade som själva vill styra över och ta ansvar för sin vardag.
Uppdraget Evanda Assistans har är att erbjuda våra kunder möjligheten att förbli så oberoende som möjligt, utifrån vårt engagemang, vår kunskap och erfarenhet.
Vi söker nu engagerande och omtänksamma personliga assistenter för att stödja en 19-årig kille med autism i Stockholm. Vi söker manliga assistenter och ser framför oss att du är positiv, aktiv och initiativtagande, samt talar flytande svenska och är rökfri. Dina arbetsuppgifter kommer att vara att ge personlig assistans i det dagliga livet och göra det med engagemang och positiv energi!
Vi söker i första hand vikarier för extraarbete, med möjlighet till mer fast arbete på sikt om allt fungerar bra.
Arbetstiderna är eftermiddagar och nätter under vardagar. Under helger tillkommer även dagpass.
Erfarenhet av att arbeta med barn eller ungdomar med autism är ett krav.
Arbetet utgår normalt från Djurgårds-området men kan även vara förlagt till andra platser vid exempelvis aktiviteter.
Om du är intresserad och uppfyller kraven, vänligen skicka in din ansökan snarast möjligt!
