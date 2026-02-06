Personlig assistent till kille i Huskvarna
2026-02-06
Vill du arbeta med något som verkligen gör skillnad?
Är du en trygg och positiv person som vill arbeta nära människor och bidra till en meningsfull vardag? Då kanske vi har jobbet för dig!
Vi söker nu en personlig assistent till en 23-årig kille som bor tillsammans med sin familj i Huskvarna. Han har ett stort intresse för musik och uppskattar aktiv lek. Som personlig assistent är ditt uppdrag att stötta honom i vardagens alla ögonblick och bidra till en trygghet och stimulerande miljö.Publiceringsdatum2026-02-06Om tjänsten
Vår uppdragsgivare är multifunktionshindrad och behöver stöd i alla delar av sin vardag. I arbetet ingår personlig omvårdnad, medicinska arbetsuppgifter, träning enligt träningsprogram, promenader och lek. Du arbetar nära både vår uppdragsgivare och hans familj, vilket gör att personkemi är viktigt för att ni ska trivas tillsammans.
Vi söker
Vi söker dig som är positiv, initiativrik och trygg i dig själv. Du tycker om att arbeta med människor med särskilda behov och ser individen bakom funktionsnedsättningen. Erfarenhet av liknande arbete och/eller autism är meriterande, men inget krav då personlig lämplighet är avgörande. Arbetet kan vara fysiskt krävande och därför är det en fördel om du har god fysik. Vår uppdragsgivare är infektionskänslig, vilket innebär att du behöver ha en allmän god hälsa och vara rökfri. Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, är ett krav.
Arbetstid och anställning
Vi söker en timvikarie som kan jobba vid behov. Finns eventuell möjlighet till tjänst. Arbetstiderna är dag,eftermiddag, kväll.Tillträde sker i slutet av Februari eller enligt överenskommelse. Du får en ordentlig introduktion och möjlighet att gå bredvid och erfaren assistent innan du startar.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder ett spännande och varierande arbete där du får möjlighet att göra skillnad varje dag. Hos oss får du goda anställningsvillkor och möjlighet att utvecklas genom utbildning och handledning. Vi värnar om långsiktighet och vill att både du vår uppdragsgivare ska trivas och känna trygghet.Så ansöker du
Har du frågor om tjänsten? Kontakta arbetsledare Maria Azdajic på: maria.azdajic@kooperativetolja.se
Skicka in din ansökan redan idag - urval och intervjuer sker löpande.
För att bli aktuell för tjänsten behöver du visa upp ett utdrag ur Polisens belastningsregister. Det kan ta några dagar att få hem utdraget, så beställ gärna redan nu via: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Ersättning

Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-03-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Oberoende Liv i Jönköping, Olja, Ek För Arbetsplats
Kooperativet olja Jobbnummer
9729095