Personlig assistent till kille i Falun ca 70%
Libra Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Falun Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Falun
2025-11-03
Hej! Vad roligt att du läser detta! Nu söker vi en personlig assistent till en tjänst på ca 70% i Falun till en av våra kunder. Är du en positiv och grundtrygg person? Har du lätt för att välja glädje? Har du tidigare erfarenhet av funktionsvariationer? - Toppen! Då kan du vara den vi söker!Publiceringsdatum2025-11-03Företaget
Social, glad 37-årig kille med flera funktionsvariationer och sitter i rullstol. Gillar att bada, tycker om att vara ute, musik mm.
Om dig vi söker:
Vi tror att du har en tydlig inre kompass, en grundtrygghet i dig själv. Du har integritet och är en väldigt positiv person. Du har såklart också lätt för att samarbeta och kommunicera med andra.
Krav
Erfarenhet av assistans eller vård och omsorg är meriterande, men inte ett krav.
B-körkort
Ej klorallergi, då bad förekommer.Om tjänsten
ca 70%
Arbetstiden är förlag till dygnspass och eftermiddagspass, veckan alla dagar enligt ett rullande schema.
Tillträde enligt överenskommelse.
Bakgrundskontroll ingår i rekryteringsprocessen.
Vi rekryterar löpande, så sök idag!
Vilka är vi?
Vi ingår i Hedera Assistans - en trygg, väletablerad och professionell aktör inom personlig assistans med hjärtat på rätt ställe.
Vi har ett av världens viktigaste jobb - att stötta de som behöver samhällets stöd allra mest! Och det är vi stolta över. Idag finns vi på ett flertal ställen i Sverige, men vår vision är att fortsätta växa i landet och stötta ännu fler till en berikande vardag. Inom Hedera Assistans finns Libra Assistans, Assistanspoolen och Livsanda Assistans. Här arbetar enastående människor med olika bakgrunder som förenas med energi och glädje för att förmedla livskvalitet. Tillsammans har vi en och samma ledstjärna - att handling, tanke och ord alltid ska överensstämma. Vår verksamhet är uppbyggd på en trygg och stabil värdegrund. Alla ska få möjlighet till självbestämmande, ett innehållsrikt liv med trygghet och ett gott mående. Att vi dagligen bidrar och skapar en meningsfull vardag för dessa människor gör oss både stolta och lyckligt lottade. Genom en genuin passion och med ett hjärta för såväl kunder som medarbetare bildar vi en välmående verksamhet som fortsätter att blomstra. Det är kärnan i organisation och vårt arbete.
Vi hoppas att just du vill bli vår nästa personliga assistent. Ansök redan idag, så hörs vi! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Libra Assistans AB
(org.nr 556694-1554), https://www.hederaassistans.se Arbetsplats
Hedera Assistans Kontakt
Sara Christiansson sara.christiansson@hederaassistans.se Jobbnummer
9584680