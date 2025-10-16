Personlig assistent till kille i 20 års åldern i Södertälje
Elfa Assistans I Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Södertälje Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Södertälje
2025-10-16
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Elfa Assistans I Sverige AB i Södertälje
, Botkyrka
, Huddinge
, Järfälla
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
ELFA Assistans i Sverige AB bedriver personlig assistans och vänder sig till personer med funktionsnedsättning som vill leva ett aktivt och utvecklande liv. All verksamhet bedrivs med utgångspunkt i LSS intentioner om individens rätt till delaktighet, självbestämmande, integritet och inflytande och vår vision är att företaget ska betraktas som ett kompetent och personligt assistansbolag som genom samverkan uppnår höga resultat vad gäller nöjdhet hos brukare, anhöriga och medarbetare.
I rollen som personlig assistent till vår kund, en kille på 23 år med stort stödbehov, pga en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, skapar du en trygg grund.
En viktig del av arbetet är att stimulera och aktivera brukaren. Din uppgift är att möjliggöra deltagande i olika fritidsaktiviteter som skapar möjligheter till lärande, både hemma och i uteaktiviteter.
Vi söker dig som är trygg i dig själv och gärna med tidigare erfarenhet av liknande uppdrag eller utbildning som barnskötare, fritidspedagog eller dylikt är meriterande men största vikten läggs vid personlig lämplighet samt att du har möjlighet att påbörja en anställning omgående. Vi vill även att du ska finnas tillgänglig för arbete under sommaren.
Du ska uppvisa ett polisregisterutdrag och det beställer du redan nu digitalt genom länken:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ Ersättning
Månatlig löneutbetalning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Elfa Assistans I Sverige AB
(org.nr 556798-2813) Kontakt
Izla Chabe 08-700 20 60 Jobbnummer
9561132