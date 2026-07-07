Personlig assistent till infektionskänslig kvinna i Örebro
Novasis Mitt AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Örebro Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Örebro
2026-07-07
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Novasis Mitt AB i Örebro
, Nora
, Lindesberg
, Vingåker
, Kungsör
eller i hela Sverige
Personlig assistent
Om jobbet:
Vi söker en lugn, ansvarstagande och lyhörd kvinna som vill arbeta som personlig assistent åt en kvinna med omfattande vårdbehov. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och att personkemi stämmer.
Med hänsyn till den assistentberättigades personliga integritet utgör kvinnligt kön ett berättigat och avgörande yrekeskrav för tjänsten.
Vi söker dig som:
Är lugn, noggrann och pålitlig
Är infektionsmedveten
Trivs med att utföra mestadel av arbetet i hemmet med kunden
Talar svenska obehindrat
Tycker om djur då katt finns i hemmet
Kan arbeta utan att bära starka dofterPubliceringsdatum2026-07-07Dina arbetsuppgifter
Personlig omvårdnad och hygien
Förflyttningar med turner
Träning och dagliga aktiviteter
Hantering av PEG, sondmat, mediciner
Hantera hjälpmedel så som Pariboy och slemsug. (erfarenhet är meriterande).
Mer information ges vid en intervju.
Kundens krav och önskemål
Önskar endast kvinnliga sökanden
B- körkort
Meriterande med erfarenhet av personlig assistans eller vårdyrke.
Att arbeta hos Novasis
Vi är ett starkt team med lång erfarenhet från branschen som byggt upp företaget med all den erfarenhet som vi samlat genom åren. För oss är det självklart att assistansen alltid utgår från hur kunden vill att den utförs.
Vi fokuserar också på våra medarbetare då de är det värdefullaste vi har. Vi har ett av branschen mest generösa kollektivavtal genom Fremia, samt ger våra personliga assistenter den kompetensutveckling som behövs för att känna sig trygg i sitt arbete. Detta för att kunna leverera en trygg assistans av hög kvalitet för våra kunder, av medarbetare som är stolta över sitt jobb och sin arbetsgivare.
Våra värdeord är trygghet, frihet, närhet och dessa jobbar vi utifrån varje dag.
Om din ansökan
Din ansökan kommer att läsas av oss på Novasis samt kunden och dennes anhöriga.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och möjliggöra för god kommunikation med dig som ansöker ber vi dig skicka in din ansökan genom denna ansökning och inte genom mail eller i pappersformat.
Denna rekrytering sköts internt hos oss och vi avböjer alla förfrågningar från rekryterings- och bemanningsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Novasis Mitt AB
(org.nr 556738-9142), https://www.novasis.se
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123 45 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kunds boende Kontakt
Verksamhetschef
Linnéa Englund linnea@novasis.se Jobbnummer
9995980