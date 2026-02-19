Personlig assistent till hundälskande kvinna - deltid + sommar
2026-02-19
Sanda Assistans grundades i Sandared av vår VD Betty Olsson. Vi har blivit något större med åren men hjärtat sitter kvar på rätt ställe. Grunden till vår vision är att "alla är lika olika och olika lika" och därför krävs rätt matchning av assistenter. Vi söker därför dig som vill göra skillnad i en annan persons vardag.
Som person är du ansvarstagande, ärlig och lösningsfokuserad. Uppdraget kräver att du är serviceinriktad och flexibel samt har förmågan att bemöta kunden på ett bra sätt. Hos oss på Sanda Assistans får du chansen att verkligen hjälpa andra och skapa en meningsfull vardag för personer som är i behov av stöd. Vi tror på att trivsel och en bra arbetsmiljö skapar de bästa förutsättningarna för alla. Därför arbetar vi ständigt med att se till att du har en positiv arbetsmiljö där du kan känna dig stolt över ditt jobb och dina insatser. Givetvis har vi kollektivavtal mm.
Nu söker vi en ny assistent som kan stärka vårt goa gäng hos kund utanför Lysekil!
Kunden är en kvinna som har flera hundar. Det är små och snälla hundar men det passar givetvis inte om du är rädd för hundar eller allergisk. Allra helst har du hundvana och ännu hellre vana av att ställa ut hundar osv, men det är inget krav.
Det viktigaste är personkemin och att du talar och skriver svenska obehindrat eftersom det är oerhört viktigt att ni kan förstå varandra. Det är också krav på dokumentation i tjänsten.
Eftersom kunden har väldigt nedsatt immunförsvar måste alla som arbetar vaccinera sig mot säsongsinfluensa och Covid-19. Detta bekostas av bolaget mot uppvisande av kvitto.
Fasta tider som är aktuella löpande är varannan helg 16-22 och sedan att vikariera när kollegor är sjuka eller lediga av andra anledningar. Vi söker även efter en sommarvikarie som kan jobba v 25-35. Sommarvikariatet är på ca 30 h/v.
OBS! Det krävs körkort för denna tjänst eftersom du behöver köra kundens bil i tjänsten. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-19
Caroline Säljö 0768607193
