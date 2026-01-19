Personlig assistent till härlig tjej i Viken - timvikarie
Beskrivning av tjänsten som Matildas personliga assistent
Matilda är en 25-årig tjej med Rett Syndrom som bor i egen lägenhet med assistans dygnet runt (väntetid under natten). Matilda uppskattar musik, läsning, film och att umgås med familj och vänner. I vanliga fall är hon en aktiv person som gillar gympa, dans, bad, resa och att gå på konserter, men på grund av smärtproblematik behöver hon just nu ibland stöd i ett lugnare tempo.
Du kommer att bli en del av ett härligt team av assistenter som kommer att välkomna dig in i gänget och ge dig en trygg och säker bredvidgång/inskolning.
Som Matildas personliga assistent blir du en viktig del av hennes vardag. Du kommer att:
Hjälpa till med all ADL (personlig hygien, på- och avklädning, matsituationer med mera).
Stötta henne i aktiviteter och vid viss förflyttning.
Läsa av hennes kroppsspråk och ansiktsuttryck (då hon saknar tal, men har mycket att säga).
Se till att hon får fysisk, intellektuell och social stimulans för en trygg och meningsfull vardag.
Vara kreativ och flexibel i att hitta lösningar för hennes dagliga behov.
Delta i hennes stora kompisgäng, där vänner och assistenter oftast träffas flera gånger i veckan för att hitta på saker tillsammans.
Matilda kan ibland, på grund av sin smärtproblematik, uppvisa utmanande beteenden. Därför är det en fördel om du har tidigare erfarenhet av situationer som kräver ett lugnt och professionellt bemötande.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig ett varierande och betydelsefullt arbete, där du som medarbetare uppmuntras att fatta egna kloka beslut. Vi har ett stort utbud av digitala utbildningar och andra verktyg för att du ska kunna utvecklas i din yrkesroll.
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Har erfarenhet av personlig assistans eller annan vård och omsorg (meriterande)
Är tålmodig och engagerad
Är lyhörd för andra människors behov
Är van vid att anpassa dig efter dagsform och nya förutsättningar
Har manuellt körkort för att kunna köra Matildas bil (krav)
Kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift (krav)
Är rökfri (krav)
Om Frösunda Personlig assistans
Frösunda är en av landets ledande assistansanordnare med över 25 års erfarenhet. Det gör oss till ett tryggt företag för dig som medarbetare och för våra kunder och närstående. Vi är en ansvarsfull arbetsgivare som tar helhetsansvar för assistansen dygnet runt. Tack vare lokala kontor över hela Sverige i kombination med centrala stödfunktioner finns vi alltid här för dig och dina kunder. Som medarbetare hos oss får du ett varierande arbete och möjlighet att utvecklas. Här gör du skillnad - varje dag.
Övrig information
Anställningsform: timanställning
Omfattning: extra vid behov såsom sjukfrånvaro och semester
Arbetstid: Dygnspass kl. 09.00-09.00.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vill du ha ett jobb där du verkligen gör skillnad? Skicka in din ansökan redan idag. Vi ser fram emot att höra från dig!
Sista ansökningsdag 2026-02-18
Vid frågor om tjänsten, är du varmt välkommen att kontakta:
Margaretha Jönsson, verksamhetschefmargaretha.jonsson@frosunda.se
