Personlig assistent till härlig tjej i Karlshamns kommun
2025-09-25
För vår kunds räkning i Karlshamns kommun söker vi en mogen personlig assistent som är lyhörd för vår kunds behov och önskemål.
Eftersom kunden är under 18 år behöver du uppvisa utdrag ur belastningsregistret, skicka med detta vid ansökan. "Arbete med barn med funktionsnedsättning", detta kan du beställa till Kivra/din digitala brevlåda.
För oss är det viktigt att du klickar med kunden som du ska jobba hos och att du är lyhörd för kundens behov och önskemål. Du ska vara empatisk och respektera kundens integritet.
Du har nära till skratt och är beredd att ta egna beslut. Du är ansvarstagande och har lätt för att samarbeta. Du har förmågan att ta ett steg tillbaka när det behövs. Du är duktig på att entusiasmera och tycker det är roligt med utmaningar i arbetet.
Vem söker vi?
Kunden är en tjej som söker en aktiv assistent som trivs med att hitta på aktiviteter och ett varierande arbete. Du behärskar svenska flytande i tal och skrift. Du är en positiv person som trivs med att ta intiativ och ansvar, du har god problemlösningsförmåga. Du är stresstålig och lösningsorienterad i utmanande situationer. Som personlig assistent behöver du vara uppmärksam, lyhörd och trygg i din roll. Du ska kunna förebygga och hantera riskfyllda situationer och skapa struktur i vardagen.
Meriterande:
* Meriterande om du talar serbiska eller bosniska.
* Har körkort
* Har erfarenhet av NPF
* Erfarenhet av AKK och bildstöd
* Arbetat som personlig assistent tidigare
* Utbildning inom vård & omsorg
Om kunden:
Kunden är en tjej som är social, positiv och har en hög aktivitetsnivå. Till följd av bristande impulskontroll och hög aktivitetsnivå ser hon inte potentiella risker såsom trafikfaror. Kunden har även en tendens att smita iväg eller rymma, stark nyfikenhet och kan utforska farliga föremål såsom spris, strömbrytare kontaktar med mera. I större sociala sammanhang kan hon känna nervositet och behöver då stöttning och vägledning av sin assistent.
Kunden tycker om att bada, leka på lekplatser, musik och dans.
Du kan jobba dag som kväll och helger. Personlig assistans utförs under dygnets alla timmar.
Meriterande om du har erfarenhet av personlig assistans. Du blir en del av ett team som jobbar tillsammans med och för kunden.
För yrket förekommande uppgifter.
Det kan vara allt från individanpassad omvårdnad till hushållssysslor.
Assistansen bedrivs främst i kundens hem men innebär också att följa med på aktiviteter utanför hemmet.
Du arbetar stödjande och motiverande.
Utbildning får du på plats och via Monument Assistans.
Det är önskvärt att du kan uppvisa ett utdrag från belastningsregistret.Om företaget
Monument Assistans är alternativet för personer med personlig assistans som söker skräddarsydda lösningar. Vi har hög kompetens och bred erfarenhet av personlig assistans. För att vi ska kunna hjälpa våra kunder på allra bästa sätt så arbetar vi med hög tillgänglighet och ett nära och personligt samarbete.
Vi vet att vår personal är nyckeln till att bedriva en bra personlig assistans. Därför är det centralt för oss att du som medarbetare är både känner stolthet och glädje över att arbeta hos oss. Vi på Monument Assistans vill därför ge dig möjligheten att utvecklas i din yrkesroll. Vi uppskattar nyfikna och engagerade medarbetare.
Vi erbjuder dig goda lönevillkor, ett nära ledarskap och friskvårdsersättning. Vi ger dig en arbetsmiljö där det är högt i tak och där du har goda möjligheter att påverka din egen arbetssituation. Vi tar gärna fram individuella fortbildningslösningar beroende på i vilken typ av uppdrag du arbetar i. Hos oss får du möjligheten att växa! Ersättning
