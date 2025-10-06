Personlig assistent till härlig kvinna i Hjärup
2025-10-06
VI söker dig som har möjlighet att arbeta 2-3 fasta kvällspass/vecka + ett dygnspass i månaden (förlagt på helgen).
För vår kunds räkning i Hjärup, Staffanstorps kommun, söker vi en personlig assistent som är lyhörd för vår kunds behov och önskemål. Kunden är en härlig kvinna i 25-års åldern som söker en positiv, stabil och lugn person för att hjälpa henne i vardagen. Arbetstiden är förlagd under kvällar och helger.
För oss är det viktigt att du klickar med kunden som du ska jobba hos och att du är lyhörd för kundens behov och önskemål. Du ska vara empatisk och respektera kundens integritet.
Du har nära till skratt och är beredd att ta egna beslut. Du är ansvarstagande och har lätt för att samarbeta. Du har förmågan att ta ett steg tillbaka när det behövs. Du är duktig på att entusiasmera och tycker det är roligt med ett aktivt liv.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av TAKK.
För att bli aktuell för tjänsten är det krav att du är simkunnig.
Du talar och skriver obehindrat på svenska.
Du blir en del av ett team som jobbar tillsammans med och för kunden. Publiceringsdatum2025-10-06Arbetsuppgifter
För yrket förekommande uppgifter.
Det kan vara allt från individanpassad omvårdnad till hushållssysslor.
Assistansen bedrivs främst i kundens hem men innebär också att följa med på aktiviteter utanför hemmet.
Du arbetar stödjande och motiverande.
Utbildning får du på plats och via Monument Assistans
Vi på Monument Assistans önskar att du kan uppvisa utdrag från belastningsregistret, gärna det som heter "egen kontroll".
Monument Assistans är alternativet för personer med personlig assistans som söker skräddarsydda lösningar. Vi har hög kompetens och bred erfarenhet av personlig assistans. För att vi ska kunna hjälpa våra kunder på allra bästa sätt så arbetar vi med hög tillgänglighet och ett nära och personligt samarbete.
Vi vet att vår personal är nyckeln till att bedriva en bra personlig assistans. Därför är det centralt för oss att du som medarbetare är både känner stolthet och glädje över att arbeta hos oss. Vi på Monument Assistans vill därför ge dig möjligheten att utvecklas i din yrkesroll. Vi uppskattar nyfikna och engagerade medarbetare.
Vi erbjuder dig goda lönevillkor, ett nära ledarskap och friskvårdsersättning. Vi ger dig en arbetsmiljö där det är högt i tak och där du har goda möjligheter att påverka din egen arbetssituation. Vi tar gärna fram individuella fortbildningslösningar beroende på i vilken typ av uppdrag du arbetar i. Hos oss får du möjligheten att växa! Ersättning
