Personlig assistent till härlig 19 årig kille i Arboga
Saand Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Arboga Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Arboga
2025-10-21
, Kungsör
, Köping
, Hallstahammar
, Eskilstuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saand Assistans AB i Arboga
Vi söker dig som vill arbeta deltid, ca 40-80%, under eftermiddag/kväll på vardagar och varannan helg hos en äventyrslysten och humoristisk kille i behov av ett lugnt och pedagogiskt bemötande. Killen har ett stort omvårdnadsbehov där han behöver hjälp med allt ifrån toalettbesök och hygien till aktivering under eftermiddagarna.
Som personlig assistent har du ett variationsrikt arbete där dagen kan innefatta allt från vardagliga sysslor, omsorg till att följa med på nöjen och evenemang.
Arbetet innebär att du som assistent ska stödja och motivera uppdragsgivaren genom dagen. Killens dagar ska fyllas med aktiviteter såsom att exempelvis besöka badhus, lyssna på musik, öva på ord, siffror och sånger, promenader och lek.
Som person behöver du vara positiv, humoristisk, ordningsam, van vid att ta egna initiativ, vara tålmodig samt brinna för att hjälpa andra.
Du får gärna ha erfarenhet av personlig assistans eller omsorgsarbete men det är inget krav, den största vikten läggs vid personkemin. I arbetet ingår vissa tunga förflyttningar så att du bör ha en god grundfysik samt känna att du klarar av att hantera kroppsvätskor.
Du ska vara rökfri (krav) och det är krav att du har körkort och tillgång till bil då pojken kan befinna sig på annan ort där kollektivtrafik inte fungerar. Din ålder bör vara ca 25-45 år och för att kommunikationen mellan dig och uppdragsgivaren skall fungera måste du behärska svenska språket i tal och skrift. Det är önskvärt att du har ett långsiktigt tänk kring din anställning och att du kan arbeta extra vid behov.
Utdrag från belastningsregistret är ett krav. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saand Assistans AB
(org.nr 556995-4877) Kontakt
Uppdragschef/rekryterare
Hassan Al-Nuaimi hassan.al-nuaimi@saand.se 0101550300 Jobbnummer
9566814