Personlig assistent till glad tjej i Falun
Vivant Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Falun
2025-12-23
Vi på Vivant assistans erbjuder personlig assistans till människor med funktionsvariation enligt lagen om stöd och service. Vår vision är att, i samarbete med den personliga assistenten, värna om kundenss självbestämmande, goda levnadsvillkor och möjlighet till frihet i det vardagliga livet.
Till grunden av vårt arbete på Vivant ligger en gedigen värdegrund och vår ambition är att anpassa det praktiska utförandet av vårt arbete för att det ska passa den enskilda individens behov.
Vi söker dig som har ett genuint intresse för att arbeta med människor. Vidare ser vi att du är positiv, har en god kommunikativ förmåga, är stresstålig och har lätt för att komma in i en ny arbetsrutin.
Att ditt arbete präglas av ett gott omdöme och integritet är en självklarhet för dig. Vi sätter stort värde i att du värnar om andra människors välmående, drivs starkt av att skapa positiva relationer och har ett prestigelöst förhållningssätt till ditt arbete.
Tidigare erfarenhet av liknande arbete eller adekvat utbildning är meriterande men störst vikt kommer att läggas på personlig lämplighet då tjänsten innebär ett mycket nära samarbete med kunden.
OM TJÄNSTEN
Vi söker nu personliga assistenter till våran kund i Falun.
Är du en pigg och glad assistent som vill vara mitt stöd i tillvaron.
Jag är en pigg å glad tjej i rullstol som tycker om att hitta på roliga aktiviteter.
Jag vill att du skal våga bjuda på dig själv, ha humor och tålamod.
Följa med mig till badhuset, vara där jag befinner mig.
Låter detta som ett jobb för dig, så sök tjänsten.
Jag behöver även timvikarier nu och för sommaren.
Det är mycket viktigt att du är flexibel, snabbtänkt och lyhörd till hur du bäst kan hjälpa kundens utefter deras behov. Du kommer stundtals att ingå i ett arbetsteam och bör därför även ha en god samarbetsförmåga.
För denna tjänst krävs det att du:
• har goda kunskaper i svenska, både i tal och i skrift
• att du ej är allergisk mot pälsdjur( hundar)
• att du ej är allergisk mot klor du du skall vara med i badhuset
ej rökare
Arbetstid och tjänstgöringsgrad: 50-70%
Lön: Timlönen är fast enligt överenskommelse. Övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.
Tillträde: omgående
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag.
RekryteringsprocessenVivants's Rekryterare kommer att läsa igenom din ansökan och sedan återkomma ifall du blir aktuell för en intervju.
Inför anställning hos Vivant Assistans
För anställning hos Vivant Assistans krävs att du har ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på Vivant Assistans är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och/eller lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Vi kommer begära utdrag ur belastningsregistret därmed är det bra att du redan nu beställer den via länken nedan:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Vill du veta mera om oss eller tjänsten så är du varmt välkommen att kontakta oss!
Hälsningar
