Personlig assistent till glad och social 22-åring utanför Uppsala
Stil Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Uppsala Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Uppsala
2025-11-13
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stil Assistans AB i Uppsala
, Östhammar
, Håbo
, Upplands Väsby
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige
Är du vår nästa stjärna? Personlig assistent till glad och social 22-åring utanför Uppsala
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad - varje dag!
Är du omtänksam, pålitlig och har ett stort hjärta? Då kan du vara den vi söker till vårt härliga team.
Lite om mig
Jag är en sprallig och positiv 22-årig tjej som bor med mina föräldrar strax utanför Uppsala.
Jag älskar att shoppa, bada, lyssna på musik, läsa och ta långa promenader - helst även när det blåser lite! Utflykter till nya platser och roliga aktiviteter är något jag verkligen uppskattar.
Vad jobbet innebär
Som min personliga assistent är du mitt stöd i vardagen - både hemma och på daglig verksamhet (DV).
Dina arbetsuppgifter är varierande och inkluderar bland annat:
• Hjälp med personlig hygien, på- och avklädning samt förflyttningar (taklyft används men manuella lyft förekommer).
• Stöd vid måltider, medicinering och träning för att bibehålla mina funktioner.
• Följa med på aktiviteter, promenader och utflykter.
Jag använder rullstol och elrullstol, samt kommunicerar med Bliss och tecken - därför är det viktigt att du har tålamod och ett varmt, uppmuntrande sätt.
Arbetstider:
Vardagar 7-16 eller 14-22, samt helg/lovhelger 7-17 eller 12-22.
Tjänsten är på cirka 80 %, med ett rullande schema där du jobbar fem pass ena veckan och två pass nästa.
Viktigt att veta
• Det finns pälsdjur i hemmet - så du bör inte vara allergisk.
• Vi söker endast kvinnliga assistenter.
• Körkort och tillgång till bil krävs för att ta sig till och från arbetsplatsen.
Vem är du?
Du är en trygg, lugn och ansvarsfull person som gillar att hjälpa andra.
Du har ett gott humör, är noggrann och har lätt för att skapa kontakt.
Svenska behärskar du flytande, både i tal och skrift.
Tidigare erfarenhet som personlig assistent är ett plus - men viktigast är din vilja att lära och ditt engagemang för att göra skillnad i någon annans vardag.
Låter det här som du?
Skicka in din ansökan redan idag - vi längtar efter att höra från dig!
Kanske är det just du som blir min nya stjärna och kollega i teamet.
Tillsammans skapar vi glädje, trygghet och meningsfulla dagar!
STIL står för Stiftarna av Independent Living i Sverige.
Vi är ett ickevinstdrivande assistanskooperativ och en ideell förening av personer med normbrytande funktionalitet. I STIL är det medlemmarna som själva arbetsleder sina personliga assistenter. Vi jobbar för självbestämmande, frihet och lika möjligheter oavsett funktionsförmåga. STIL bildades 1984 och vi var med och införde personlig assistans i Sverige. Läs mer på www.stil.se. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stil Assistans AB
(org.nr 556777-9615), http://www.stil.se Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stil Jobbnummer
9603004