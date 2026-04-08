Personlig assistent till glad och social 22-åring utanför Uppsala
2026-04-08
Jag är en kvinna på snart 23 år som behöver din hjälp för att klara mig i vardagen.
Tjänsten är i vikariat från juni till augusti men kan övergå i en tillsvidare anställning och är på ca 80%. Arbetspassen är förlagd på dagtid, kvällstid samt att du arbetar varannan helg,
Ditt schema är löpande och dina arbetspass ligger fast utom i absoluta undantagsfall. Det innebär att du kan planera din vardag efter hur mycket du jobbar och när. Om du kan jobba extra timmar ibland är det bra men det är inte ett krav.
Du börjar jobba på schema med start den 15 juni men kommer ha introduktion innan det.
Personlig assistans är ett serviceyrke för mig. Du behöver ingen erfarenhet, du får introduktion i det du behöver kunna för att assistera just mig. Det är det som är det personliga i personlig assistans.
Jag bor med mina föräldrar i vårt hus, på vardagarna är jag i Daglig verksamt och har då även med mig mina egna personliga assistenter, vilket innebär att du kommer arbeta med mig både på DV och hemma. Jag kan inte prata utan kommunicerar med symbolspråket BLISS, som jag dessutom är väldigt bra på =) Jag förstår allt du säger till mig
Jag gillar när det händer saker så om du gärna sitter med näsan i telefonen så är det här ingen tjänst för dig. Du får inte vara rädd för vatten och måste kunna vara simkunnig för jag gillar verkligen att bada. Musik är ett annat intresse jag har.
Jag har som krav att du måste ha körkort samt tillgång till bil för att kunna ta dig till och från arbetet.
Jag har en hund så du kan inte vara rädd eller allergisk för hundar. Jag är inte allergisk men får ont i huvudet av starka dofter och befinner mig ibland i miljöer där det finns personer som är allergiska, så det är parfym- och doftfritt som gäller hos mig.
Du måste kunna tala och förstå svenska flytande pga min språkstörning
På grund av arbetets karaktär är det enbart aktuellt med kvinnliga sökanden
STIL står för Stiftarna av Independent Living i Sverige.
Vi är ett ickevinstdrivande assistanskooperativ och en ideell förening av personer med normbrytande funktionalitet. I STIL är det medlemmarna som själva arbetsleder sina personliga assistenter. Vi jobbar för självbestämmande, frihet och lika möjligheter oavsett funktionsförmåga. STIL bildades 1984 och vi var med och införde personlig assistans i Sverige. Läs mer på www.stil.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-06
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-119753".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stil Assistans AB
755 78 VÄNGE Körkort
För detta jobb krävs körkort.
Stil assistans Kontakt
Stephanie Drysén stephanie_drysen@hotmail.com
