Personlig assistent till glad och aktiv tonåring i Åtvidaberg
Björkö Assistans Sören Eriksson AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Åtvidaberg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Åtvidaberg
2025-10-02
, Linköping
, Valdemarsvik
, Söderköping
, Norrköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Björkö Assistans Sören Eriksson AB i Åtvidaberg
, Linköping
, Norrköping
, Mjölby
, Kinda
eller i hela Sverige
Vi söker nu en personlig assistent till en 17-årig tjej i Åtvidaberg!
Om jobbet:
Tjejen är 17- år och har diagnosen svår utvecklingsstörning, hyperaktivitet och saknar talat språk. Det är en glad och dansant tjej som älskar djur. Hon är mycket aktiv och behöver ständig närvaro av en vuxen. Hon tycker om att gå promenader, åka bil, göra utflykter och leker gärna i trädgården. Tjejen är social och har behov av att någon hjälper henne att tolka sin omgivning.
I arbetsuppgifterna ingår hjälp i vardagen så som delvis på- och avklädning, hjälp med måltider, personlig hygien, läggning, kommunikation, ständig tillsyn och motivera till att göra olika aktiviteter.
Vi söker nu en personlig assistent som kan jobba helg varannan vecka då tjejen är hos sin pappa, det kan även tillkomma extra pass under denna vecka, vardagar vid ordinarie personals sjukfrånvaro.
Arbetstiderna är kl. 16.30-20.30 vardagar och kl. 10-18 helgdagar. Perfekt att kombinera med studier eller annat jobb.
Eftersom tjejen gillar att åka bil är det önskvärt med körkort
Vem är du:
Vi söker nu en trygg och stabil tjej som kan ta ansvar och fatta egna beslut. Du ska vara inkännande, pedagogisk, tålmodig, flexibel och positivt lagd. Det är viktigt att du har en hög arbetsmoral, initiativförmåga och att du har ett intresse för personlig omvårdnad. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och personkemi. Eftersom du kommer arbeta i brukarens hem är det viktigt att du har ett professionellt förhållningssätt.Publiceringsdatum2025-10-02Om företaget
Björkö Assistans AB är ett assistansföretag med kontor i Linköping. Vi finns framförallt i Östergötland.
På Björkö Assistans är det alltid brukarens livskvalité och behov som står i centrum, men vi värnar även om att vara en attraktiv och god arbetsgivare.
Om anställningsvillkoren:
Du kommer att vara anställd i Björkö Assistans AB, där din anställning är knuten till brukaren.
Vi följer Vårdföretagarna och Kommunals kollektivavtal för Personlig assistans (bransch G).
Läs gärna mer på www.bjorkoassistans.se
Glöm inte att märka din ansökan med ref. BA-2311-0020-12 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-01
E-post: jobb@bjorkoassistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "BA-2510-0020-02". Arbetsgivare Björkö Assistans Sören Eriksson AB
(org.nr 556653-6727), http://www.bjorkoassistans.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Björkö Assistans AB Kontakt
Terese Svanström jobb@bjorkoassistans.se 0134747690 Jobbnummer
9536838