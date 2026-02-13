Personlig assistent till glad och aktiv snart 23-årig kille
Kooperativet Hand i Hand ekonomisk förening / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Lund Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Lund
Kooperativet Hand i Hand är en medlemsstyrd organisation som bildades 1995 för personer med rätt till assistans. Våra medlemmar finns i Skåne, Halland, södra Småland, Västra Götaland, Stockholm samt Jämtland. Vi har kontor i Halmstad, Hässleholm och Malmö. Vi stöttar våra medlemmar med allt ifrån att ansöka om timmar hos Försäkringskassan/kommunen till personalfrågor rörande de personliga assistenterna. Vi anser att arbetet som personlig assistent är ett av de viktigaste arbeten som finns då man är en möjlighet för en annan människa, en möjlighet som innebär att han eller hon kan få leva sitt liv som alla andra.
Jag är en snart 23-årig kille som gillar att hitta på roliga saker och leva ett aktivt liv, men jag har ett behov av stöd i min vardag. Jag bor idag med min familj i Åkarp men planerar att inom kort flytta till min egna lägenhet i Lund. Jag är aktiv och gillar att bada, cykla, promenera, åka buss och tåg samt göra utflykter. Jag tycker också om att baka, pyssla och fotografera - bilder är en viktig del av min kommunikation. Till vardags ska jag snart börja på en ny daglig verksamhet i Lund.
Som personlig assistent stöttar du mig i personlig omvårdnad och vardagliga sysslor, där jag är delaktig så mycket jag kan. Du hjälper mig med struktur, kommunikation och möjliggör aktiviteter både hemma och utanför hemmet.
Jag är hörselskadad och har en synnedsättning och räknas som dövblind, men använder den syn jag har på ett bra sätt. Jag kommunicerar med teckenspråk, TAKK och bilder. Erfarenhet är meriterande, men viktigast är att du är lyhörd, engagerad och villig att lära känna mig.
Jag har assistans dygnet runt med viss vaken natt och viss jour. Det är dubbelassistans under all vaken tid, förutom på daglig verksamhet där du är min medicinska assistent och stödjer mig i uppgifter samt i kommunikationen med andra.
Tjänsten
Tjänstgöringsgraden är ännu inte helt klar. Du börjar som timanställd med möjlighet till månadsanställning. Arbetstiderna är förlagda till dagar, kvällar, nätter och helger. Flexibilitet och möjlighet att hoppa in vid sjukdom är en stor fördel.
Din arbetsplats är där jag befinner mig - hemma i Åkarp, på daglig verksamhet, i min lägenhet i Lund eller på aktiviteter. Kommunikationerna till lägenheten är goda, både från Malmö och inom Lund.
Jag söker assistenter som är:
• Ansvarsfull och trygg i sig själv
• Lyhörd och initiativtagande
• Aktiv och tycker om att röra på sig
• Bekväm med att arbeta nära en annan människa
• Bra på att arbeta i grupp och självständigt
Utbildning eller erfarenhet av arbete med barn, vuxna eller personer med flerfunktionsnedsättning är meriterande, men personlig lämplighet och samspel väger tyngst.
Har du frågor är du välkommen att kontakta:emma.wilson@handihand.se
Utdrag ur belastningsregistret krävs och ska visas upp vid intervju. Bifoga gärna referenser i din ansökan. Ersättning
