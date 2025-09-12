Personlig Assistent till glad kille på Tyresö 50%
2025-09-12
Personlig Assistent till glad kille på Tyresö - Är du vår nästa stjärna?
Vi söker en kvinnlig personlig assistent som är en glad, ansvarstagande och social person som vill vara med och göra skillnad i vardagen för en underbar kille med stora funktionsnedsättningar. Du är någon som är noga med tider, pålitlig och älskar att skapa meningsfulla relationer. Det man arbetar med här, det är viktigt på riktigt.
Tjänsten
Denna kille lever med omfattande flerfunktionshinderbehöver hjälp med alla förflyttningar, hygien, motorisk träning, medicinering, matning och omvårdnad. Han älskar promenader i vagnen, ridning, musik, barnprogram och att bara mysa hemma. Det är också roligt med små utflykter.
Vad vi söker i en personlig assitent
Vi söker en ansvarsfull, pålitlig och glad person som är trygg i sin yrkesroll. Du tycker om att lära känna och skapa genuina relationer och du har en god förmåga att läsa av och förstå andra. Det är viktigt att du är nyfiken, tålmodig och har en vilja att verkligen förstå denna kille och hans behov, speciellt då han inte har ett verbalt språk.
Vi ser att du är rökfri, talar och förstår svenska bra och ser detta jobb som en långsiktig och viktig del av ditt arbetsliv. Eftersom jobbet innebär en del lyft är det också viktigt att du har god fysisk form.
Som assistent här får du vara en kreativ och fantasifull person som ser tillfällen för lek, bus samtidigt som du skapar en trygg och avslappnad miljö för kunden. Humor och påhittighet är egenskaper som värdesätts, precis som förmågan att anpassa dig efter kundens dagsform och behov, du är inkännande.
Tjänstegrad: Tjänsten är på ca 50% med arbetstid främst under eftermiddagar/kvällar ca 2-3 pass i veckan och ojämna helger. Vi erbjuder arbetstider där vi gemensamt skapar ett schema som passar både dig och vår familj men helgerna är rullande. Vi söker dig som vill ha ett långsiktigt och givande arbete där du verkligen kan göra skillnad i denna killes liv.
Start enligt ÖK men helst under april/maj.
Erfarenhet inom vård och omsorg eller av barn är meriterande, men din personlighet och förmåga att skapa en god relation med killen och hans familj är det som är allra viktigast.
Välkommen att ansöka!
Övrigt: God assistans månar om sina assistenter, har kollektivavtal och erbjuder friskvårdsbidrag på upp till 4000:- /år.
I enlighet med God Assistans Policy tar vi in belastningsutdrag för alla som jobbar med barn. Du kan snabbt beställa det digitalt här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/digitalt-registerutdrag/
För att styrka din rätt att arbeta i Sverige behöver du kunna uppvisa svenskt pass/personbevis, uppehållskort (EU) eller uppehålls- och arbetstillstånd/LMA-kort (utanför EU).
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
