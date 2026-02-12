Personlig assistent till glad kille i Leksand, 70% tjänst.
2026-02-12
Hej! Vad kul att du har hittat hit. Just nu söker jag ett par hjälpande händer i Leksand! Om du vill ha ett spännande och utvecklande jobb, där du får vara med och göra skillnad, samtidigt som du är med på utflykter, i skolan och på fritiden, så har du hamnat helt rätt!Publiceringsdatum2026-02-12Företaget
Jag är en glad kille på 23 år som bor i Leksand. Jag har en medfödd CP-skada och behöver ett stort stöd i min vardag, på min fritid och vid olika aktiviteter.
Kompetenser hos dig vi söker
Vem söker jag? En trygg, ödmjuk och positiv person som är ansvarsfull och noggrann. Du är initiativtagande och kommer gärna med egna förslag. Du är flexibel och anpassar dig med lätthet till ändrade förutsättningar. Du kan såklart sätta din in i någon annans perspektiv eller situation och är en god lyssnare. Helt enkelt inkännande.
Övriga krav jag behöver ha på dig som assistent är att du skall vara rökfri, ej ha pälsdjursallergi, ha god fysik då jobbet innebär en del lyft samt inneha B-körkort.
Du kommer vara med mig i skolan, i hemmet och på min fritid.
Låter det intressant? Hör av dig får du veta mer! Med hopp om att hitta just dig som jag behöver i mitt team ser jag framemot din ansökan!
Krav för tjänstenKörkortskrav
Tidigare erfarenhet inom områdetOm tjänsten
Tjänsten är på 70%
Du är inte främmande för att arbeta långa pass.
Arbetstider: Dag/kväll, vaken natt och helg.
Tillträde: Snarast enligt överenskommelse.
Utdrag ur belastningsregistret är obligatoriskt.
Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan annonstidens utgång. Därför rekommenderar vi att du söker tjänsten snarast om det är DIG vi söker!
Varmt välkommen!
Vi utför bakgrundskontroll.
Vilka är vi?
Vi ingår i Hedera Assistans - en trygg, väletablerad och professionell aktör inom personlig assistans med hjärtat på rätt ställe.
Vi har ett av världens viktigaste jobb - att stötta de som behöver samhällets stöd allra mest! Och det är vi stolta över. Idag finns vi på ett flertal ställen i Sverige, men vår vision är att fortsätta växa i landet och stötta ännu fler till en berikande vardag. Inom Hedera Assistans finns Libra Assistans, Assistanspoolen och Livsanda Assistans. Här arbetar enastående människor med olika bakgrunder som förenas med energi och glädje för att förmedla livskvalitet. Tillsammans har vi en och samma ledstjärna - att handling, tanke och ord alltid ska överensstämma. Vår verksamhet är uppbyggd på en trygg och stabil värdegrund. Alla ska få möjlighet till självbestämmande, ett innehållsrikt liv med trygghet och ett gott mående. Att vi dagligen bidrar och skapar en meningsfull vardag för dessa människor gör oss både stolta och lyckligt lottade. Genom en genuin passion och med ett hjärta för såväl kunder som medarbetare bildar vi en välmående verksamhet som fortsätter att blomstra. Det är kärnan i organisation och vårt arbete.
Vi hoppas att just du vill bli vår nästa personliga assistent. Ansök redan idag, så hörs vi! Så ansöker du
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7219138-1838736". Omfattning
