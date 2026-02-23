Personlig assistent till glad kille 8 år, utanför Kalmar.
Hej!
Jag är en glad kille född 2018 som bor med mina föräldrar, två systrar och vår katt.
Jag gillar att cykla lådcykel hemma eller vid sommarstugan, skriker av glädje när det kittlar i magen om jag gungar eller åker karusell. Jag gillar även att bada så du måste vara simkunnig.
Jag gillar att vara hemma utanför Läckeby eller i sommarstugan söder om Kalmar men är i behov av aktivering och åker gärna iväg till lekland och lekplatser, så det är bra om du gillar att vara aktiv.
Jag söker dig som tar egna initiativ och vill hitta på aktiviteter samt vill hålla mig i handen och ge stöd när jag går iväg på äventyr.
Du hjälper mig genom att tolka och förmedla det jag vill kommunicera. Du stöttar mig vid måltider och med personlig hygien.
Jag söker dig som vill jobba kväll på vardag och även dagtid/kväll på helger.Möjlighet till vaken natt vardagar 22-07 finns när vi har lärt känna varandra.
Jag söker dig som vill jobba hos mig upp till 50% och även vikariera med möjlighet till mer tid under sommaren.
Du som söker har erfarenhet inom personlig assistans, B-körkort och bil samt är rökfri.
Jag ser fram emot din ansökan!
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning. Om du blir erbjuden den här tjänsten behöver du även visa ett utdrag ur polisens belastningsregister då Uppdragsgivaren är minderårig. Det ansöker du själv om här: Polismyndigheten (polisen.se) Det är viktigt att du väljer belastningsregistret som är för "Arbete med barn med funktionsnedsättning".
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
Välkommen till oss du också! Ersättning
