Personlig assistent till glad 14-årig kille i Norra Djurgårdsstaden
Assistans I Balans I Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2026-07-06
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Assistans I Balans I Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Om mig:
Jag är en kille på 14 år som bor med min familj i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm. Hit tar du dig enkelt med buss 6 från Odenplan eller tunnelbana till Ropsten och buss därifrån. Området är både centralt och naturnära - här finns hästar, kor och får bara några hundra meter bort.
Jag har en fysisk och kognitiv funktionsnedsättning som gör att jag upplevs både fysiskt och intellektuellt som en betydligt yngre grabb och behöver mycket stöd i vardagen, främst med mat och personlig hygien. Trots min lätta vikt är jag ordentligt stark och önskar därför att du kan hantera arbetsmoment med tyngre inslag. När jag får lindring för mina besvär och är hel och ren, är jag är en mycket glad person som älskar att titta på skojiga videos på min iPad, och ute på stan gillar jag att åka buss eller bil och kolla på trafiken. De flesta jag möter får ett glatt hej, en vinkning och ett leende. Men för det mesta behöver jag vara hemma och vila i min säng så din roll blir oftast att hålla mig sällskap samt att hantera omsorg och vård kring min hygien och medicinering på hemmaplan. På grund av min funktionsnedsättning behöver jag regelbunden läkarvård och är ibland inlagd på sjukhus. En del av jobbet kan därför också innebära att följa med mig till sjukhuset.
Om dig:
Jag söker en personlig assistent som har arbetat med barn tidigare. Det är också fördelaktigt om du har en undersköterskeutbildning då vissa vårdinsatser förekommer i form av medicinhantering med mera. Ålder och kön är inte viktigt för mig men du bör kunna hantera vissa fysiskt tunga arbetsmoment då jag är en stark kille. Du som söker denna tjänst som assistent ska ha ett engagemang och glädje att arbeta med yngre personer, vara lekfull, empatisk och lyhörd. Du ska kunna passa in i min familj som består av mamma och pappa, vilka jag bor växelvis hos dock i samma hus, samt min lillasyster. Jag ser gärna att du har arbetat som personlig assistent tidigare eller har liknande erfarenhet så som inom skola, korttidsboende, gruppboende, sjukvård med mera.
Eftersom jag går på anpassad grundskola och därefter KTT i normala fall, så skulle vi som oftast ses efter skoldagens slut. Nu under sommarlovet ska jag vara hemma i Stockholm så då kanske vi ses även under dagen. Du som söker måste vara bekväm med att arbeta i ett sammanhang där flera personer samsas och lever på samma yta, så som vi gör i min familj.
Tjänsten:Detta är en tjänst för dig som vill jobba lite extra under sommaren och senare under hösten på eftermiddagar, kvällar och helger. Utrymme för att komma överens om exakt tjänstgöringsgrad ges.
Arbetstiderna är utspridda över dag/kväll (2-3 ggr i veckan). Vardagar och helg. Arbetspassens längd varierar mellan 3, 6 och 9 timmar.
Tjänsten tillsätts omgående eller efter överenskommelse.
För att anställas måste du uppvisa giltig ID-handling, eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige samt utdrag ur polisregistret. Detta beställs på www.polisen.se
Välj det utdrag som heter Arbete med barn med funktionsnedsättning
Om Assistans i Balans:
Assistans i Balans anordnar - med lång och egen erfarenhet - högkvalitativ personlig assistans till personer med omfattande funktionsnedsättning i enlighet med LSS och Independent Living-rörelsen. Vi vill bidra till en jämlikare värld där alla oavsett funktionsnedsättning ges en möjlighet att leva ett självständigt liv med självbestämmande och självrespekt i fokus. Vår service är nära, personlig och kontinuerlig och vår ambitionsnivå är hög. Alla medarbetare får grundlig introduktion, fortlöpande utbildning, ta del av vårt värderingsarbete, friskvårdsbidrag och trygghet genom kollektivavtal (Fremia - Kommunal).
Läs mer på www.assistansibalans.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Assistans i balans i Sverige AB
(org.nr 556816-7935)
Box 3049 (visa karta
)
169 03 SOLNA Arbetsplats
Assistans I Balans I Sverige AB Jobbnummer
9994439