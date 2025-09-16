Personlig assistent till glad 13-årig kille i Norra Djurgårdsstaden
Om mig:
Jag är en kille på 13 år som bor med mina föräldrar och lillasyster i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm. Hit tar du dig enkelt med buss eller tunnelbana till Ropsten och buss därifrån. Området är både centralt och naturnära - här finns hästar, kor och får bara några hundra meter bort.
Jag har en fysisk och kognitiv funktionsnedsättning och behöver mycket stöd i vardagen, bland annat med mat, kommunikation och personlig hygien. Jag är en glad och sprallig person som älskar musikvideos på min iPad, och ute på stan gillar jag att åka buss eller bil och kolla på trafiken. De flesta jag möter får ett glatt hej, en vinkning och ett leende.
På grund av min funktionsnedsättning behöver jag regelbundet vård och är ibland inlagd på sjukhus. När jag mår dåligt är jag förstås inte lika glad, men så snart smärtan lindras är jag tillbaka i mitt vanliga skrattande jag. En del av jobbet kan därför också innebära att följa med mig till sjukhuset om vi får det beviljat.
Om dig:
Jag söker en personlig assistent som har arbetat med barn tidigare. Det är också fördelaktigt om du har en undersköterskeutbildning då vissa vårdinsatser förekommer i form av medicinhantering med mera. Ålder och kön är inte viktigt för mig. Du som söker denna tjänst som assistent ska ha ett engagemang och glädje att arbeta med yngre personer, vara lekfull, empatisk och lyhörd . Du ska kunna passa in i min familj. Jag ser gärna att du har arbetat som personlig assistent tidigare eller har liknande erfarenhet så som inom skola, korttidsboende, gruppboende, sjukvård med mera.
Eftersom jag går på anpassad grundskola och därefter KTT i normala fall, så skulle vi som oftast ses efter skoldagens slut. Men mina föräldrar funderar på att minska ner på KTT i händelse av att jag får vistas längre tid med mina assistenter i stället. Du som söker måste vara bekväm med att arbeta i ett sammanhang där flera personer samsas och lever på samma yta, så som vi gör i min familj.
Tjänsten:
• Upp till 80% tjänstgöring erbjuds. Utrymme för att komma överens om exakt tjänstgöringsgrad ges.
• Arbetstiderna är utspridda över dag/kväll, nätter (2ggr i veckan). Vardagar och helg. Arbetspassens längd varierar mellan 6 och 9 timmar.
• Tjänsten tillsätts omgående eller efter överenskommelse.
För att anställas måste du uppvisa giltig ID-handling, eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige samt utdrag ur polisregistret. Detta beställs på www.polisen.se
Välj det utdrag som heter Arbete med barn med funktionsnedsättning
Om Assistans i Balans:
Assistans i Balans anordnar - med lång och egen erfarenhet - högkvalitativ personlig assistans till personer med omfattande funktionsnedsättning i enlighet med LSS och Independent Living-rörelsen. Vi vill bidra till en jämlikare värld där alla oavsett funktionsnedsättning ges en möjlighet att leva ett självständigt liv med självbestämmande och självrespekt i fokus. Vår service är nära, personlig och kontinuerlig och vår ambitionsnivå är hög. Alla medarbetare får grundlig introduktion, fortlöpande utbildning, ta del av vårt värderingsarbete, friskvårdsbidrag och trygghet genom kollektivavtal (Fremia - Kommunal).
