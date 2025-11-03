Personlig assistent till gaming-intresserad 13-årig kille
Nu söker vi en personlig assistent till vår kille på 13 år boendes i Bankeryd med sin mamma och syskon. Är du en aktiv, engagerad och positiv person med erfarenhet av arbete med barn och ungdomar? Kanske är du på jakt efter ett arbete där du får arbeta motiverande i vardagen och bidra till att göra skillnad för en annan människa? Då kanske det är just dig vi letar efter till detta uppdrag!Publiceringsdatum2025-11-03Om tjänsten
Vår kille har en muskelsjukdom och sitter i rullstol. Han är i behov av stöd och hjälp i sin vardag. Han kommunicerar själv och är ofta med och styr samt påverkar sin assistans. Arbetsuppgifter som förekommer är bland annat personlig omvårdnad, medicinering, stöttning i vardagliga rutiner, följa med på olika aktiviteter och även motivera till nya typer av aktiviteter för att stimulera och skapa glädje hos uppdragsgivaren. Att sitta och spela vid datorn, lyssna på musik, åka till asecs, titta på fotboll eller på hockeylaget HV71 är några av hans favoritaktiviteter och det vore roligt om ni delade dessa intressen tillsammans. Han tycker även om att laga mat, att baka och pilla med sociala medier likt den ungdom han är. Vår uppdragsgivare ska påbörja mer träning i sin vardag och därför vore det värdefullt om du som söker även har ett intresse för fysik, idrott och träning. På vardagar går killen i skolan och det kan även bli aktuellt med arbete i skolan.
Vem söker vi
Vi tror att du som söker är en ung, engagerad och positiv kille. Du är trygg i dig själv, kan stå på dig när situationen kräver det och du kan med enkelhet motivera och pusha till aktiviteter som får vår uppdragsgivare att må bra. Du har förmågan att anpassa dig till olika situationer och utifrån uppdragsgivarens humör och behov. För att ni ska trivas ihop tror vi också att du delar några eller något av hans intressen. Erfarenhet av arbete med ungdomar eller arbete som personlig assistent är meriterande men inte ett krav. Allra störst vikt lägger vi på personlig matchning samt att du och uppdragsgivaren fungerar och mår bra tillsammans och i varandras sällskap.
Körkort är ett krav då uppdragsgivaren har en anpassad bil som används för att åka på aktiviteter och utflykter tillsammans med honom. Det förekommer också lyft och förflyttningar, hjälpmedel finns men god fysik är en fördel för att orka hänga med i svängarna i denna 13-åriga killes liv.
Vad erbjuder vi
Vi erbjuder ett meningsfullt och varierat arbete med goda anställningsvillkor, där du kommer få göra skillnad för någon annan varje dag. Vi vill att du ska trivas riktigt bra och hoppas på ett varaktigt samarbete med dig.
• Deltidsanställning
• Timvikarier vid behov
• Arbetstider som förekommer är dag, kväll och helger.
• Tillträde sker omgående eller enligt överenskommelse
• Du får introduktion och möjlighet att gå bredvid en erfaren assistent
Har du frågor är du välkommen att kontakta ansvarig arbetsledare Sara Martinovic, sara.martinovic@kooperativetolja.se
Är det här ett jobb som du tror skulle passa dig? Skicka in din ansökan redan idag då urval och intervjuer behandlas löpande.
För att bli aktuell för anställning i Kooperativet olja krävs att du visar upp ett utdrag ur Polisens belastningsregister. Det kan ta ett tag att få hem ditt utdrag och därför är det bra att beställa ett redan nu. Gå in på länken:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Gå in på "Till e-tjänst för registerutdrag" och logga in med Bank-id. Välj blankett "Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret".
Då det även är arbete hos barn krävs även detta utdrag ur belastningsregistret.
Utdrag för arbete med barn med funktionsnedsättning Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Oberoende Liv i Jönköping, Olja, Ek För Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kooperativet olja Jobbnummer
