Personlig assistent till flicka med Downs syndrom, Dag/Kväll ca 85%
Göteborgskooperativet För Independent Living, Gi / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Varberg
Personlig assistent till flicka med Downs syndrom, Dag/Kväll ca 85%
Är du en varm och lekfull person som älskar att arbeta med barn? Vi söker en personlig assistent till en flicka med Downs syndrom och autism.
Hon yngre än sina 14 år och är busig, kärleksfull och älskar att skratta åt andras tokigheter. Hon är stolt över att kunna läsa och mår som allra bäst när hon kan ligga dubbelvikt av skratt.
Om tjänsten
En av de större arbetsuppgifterna är att skapa en meningsfull och rolig vardag genom olika aktiviteter med stöd av dig. Vi arbetar med lågaffektivt bemötande och använder oss av rollspel och lek. Flickan är hjärt- och lungsjuk vilket innebär att hon är infektionskänslig (dock ej allergisk). Du kommer att arbeta i en vänskaplig miljö i Tvååker och bli en del av ett team av sex assistenter som flickan betraktar som sina bästa vänner.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig en varm arbetsplats där du verkligen gör en stor skillnad för både flickan och familjen. Tjänsten är en visstidsanställning (så länge uppdraget varar) på cirka 80-90%, med arbetstider under dag och kväll, främst på vardagar och vissa helger. Det finns utvecklingsmöjligheter genom kurser och mer ansvarstagande.
Vem är du
Flickan söker dig som är kvinna, lugn, uppmärksam, noggrann och älskar barn. Det är viktigt att du även kan busa och har nära till skratt eftersom det är så flickan bygger relationer. Stor vikt kommer att läggas på att personkemin stämmer.
Arbetsuppgifter
Skapa, stötta och ge förslag på lekar och aktiviteter, sondmatning, lättare medicinsk övervakning som syrgas och pox, stöd i kommunikationen, hygien, lyft. Du kommer få gå bredvid och få en grundlig träning av allt.
Kvalifikationer
Du bör ha erfarenhet av arbete som personlig assistent eller likvärdigt. Kanske har du själv ett syskon med funktionsvariation, arbetat på korttidsboende, förskola/skola eller annan erfarenhet av barn med NPF. På grund av risken för infektioner är denna tjänst inte lämplig för personer som har yngre barn. Andra krav är att du kommunicerar utan hinder på svenska då flickan behöver en tydlig kommunikation. B körkort är starkt önskvärt.
Beskriv i ditt CV eller i ett personligt brev varför just du skulle passa till denna tjänst. Ansök senast 10/9 via länk, intervjuer sker löpande så sök snarast för att inte missa din chans. Tillträde snarast eller efter överenskommelse. Välkomna med frågor via mail assistans_gil@outlook.com
. Varmt välkommen till oss!
GIL samordnar personlig assistans sedan 1989. Kooperativet har arv från Independent Living-rörelsen, som utgår från principen att den som har en funktionsnedsättning själv bäst vet hur den vill leva sitt liv. I normalfallet är den assistansberättigade själv assistenternas närmsta chef, eller så utses en person som har särskilt ingående kunskaper om den assistansberättigade.
Som personlig assistent stödjer du en person med funktionsnedsättning att leva det liv hen själv vill leva. För att få och behålla kompetenta och nöjda assistenter satsar vi på utbildning och event. Vi tror att utveckling och att möta andra leder till motiverade och trygga assistenter som trivs och tycker att det är roligt att arbeta hos oss.
- GIL har kollektivavtal med Fremia-kommunal.
- GIL erbjuder sina anställda upp till 2 500 kr/år i bidrag för friskvård och hälsa.
- GIL tillämpar individuell lönesättning. Lön enligt överenskommelse.
Skicka in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande! Lycka till!
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-10
