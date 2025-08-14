Personlig assistent till flicka i tonåren (Deltidstjänst - 50%)
2025-08-14
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige
Vi söker en engagerad och ansvarsfull personlig assistent till en tonårstjej som behöver stöd i vardagen och kontinuerlig uppsikt. Rollen innebär att vara ett tryggt och stabilt stöd, skapa struktur i vardagen samt underlätta för henne att kunna leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt.Publiceringsdatum2025-08-14Dina arbetsuppgifter
Vara ett närvarande stöd i vardagen
Skapa och upprätthålla rutiner
Följa med på aktiviteter och ärenden
Vara ett socialt och trygghetsskapande sällskap
Säkerställa trygg miljö och uppsiktOm tjänsten
Deltid, ca 50 % med möjlighet till utökning
Varierande arbetstider, både vardagar och helger kan förekomma
Arbetet utgår från brukarens hem och närområdeKvalifikationer
Du är lugn, trygg och ansvarsfull
God förmåga att bemöta unga personer med respekt och tålamod
Lyhördhet och förmåga att anpassa dig efter brukarens behov och dagsform
Tidigare erfarenhet av arbete inom personlig assistans, stöd eller omsorg är meriterande, men inte ett krav
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-28
E-post: jhamodi@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 559256-2721) Jobbnummer
9457744