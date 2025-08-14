Personlig assistent till flicka i tonåren (Deltidstjänst - 50%)

Assistanskonsulten Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Helsingborg
2025-08-14


Vi söker en engagerad och ansvarsfull personlig assistent till en tonårstjej som behöver stöd i vardagen och kontinuerlig uppsikt. Rollen innebär att vara ett tryggt och stabilt stöd, skapa struktur i vardagen samt underlätta för henne att kunna leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt.

Publiceringsdatum
2025-08-14

Dina arbetsuppgifter
Vara ett närvarande stöd i vardagen
Skapa och upprätthålla rutiner
Följa med på aktiviteter och ärenden
Vara ett socialt och trygghetsskapande sällskap
Säkerställa trygg miljö och uppsikt

Om tjänsten
Deltid, ca 50 % med möjlighet till utökning
Varierande arbetstider, både vardagar och helger kan förekomma
Arbetet utgår från brukarens hem och närområde

Kvalifikationer
Du är lugn, trygg och ansvarsfull
God förmåga att bemöta unga personer med respekt och tålamod
Lyhördhet och förmåga att anpassa dig efter brukarens behov och dagsform
Tidigare erfarenhet av arbete inom personlig assistans, stöd eller omsorg är meriterande, men inte ett krav

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och kort personligt brev där du berättar varför du är rätt person för tjänsten.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-28
E-post: jhamodi@gmail.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Assistanskonsulten Sverige AB (org.nr 559256-2721)

Jobbnummer
9457744

