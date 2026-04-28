Personlig assistent till flicka i Kungsbacka! Sommarvikariat v.28-31

Humana AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Kungsbacka
2026-04-28


Vill du arbeta som personlig assistent och sätta guldkant på människors tillvaro? I rollen kommer du göra skillnad i människors liv och tillsammans med oss arbeta efter vår vision - Alla har rätt till ett bra liv.
Personlig assistans är en insats enligt LSS (Lagen om stöd och Service till vissa funktionshindrade). Som personlig assistent ger du individuellt stöd och omvårdnad till personer som beviljats personlig assistans för att de behöver hjälp med ett eller flera grundläggande behov. Varje kund är unik och dina arbetsuppgifter varierar utifrån kundens behov. Du värnar om kundens självbestämmande och integritet, och bidrar till att vardagen fungerar smidigt.

Om tjänsten
Rollen som personlig assistent ställer höga krav på förmågan att skapa goda relationer. Vi söker därför dig som är lyhörd, engagerad och ansvarstagande. Det är även viktigt att du kan ta egna initiativ och se vad som behöver göras.
Vi söker nu dig som stämmer in på följande:

vill arbeta hos 12-årig tjej bosatt i Kungsbacka

har goda kunskaper i svenska

har erfarenhet av liknande arbete

har erfarenhet av lågaffektivt bemötande

har erfarenhet av alternativa kommunikationssätt

har B-körkort

har tillgång till egen bil

har en lugn och trygg personlighet

Det är även meriterande om du:

delar kundens aktiva intressen såsom sand, vatten, att cykla och simma.

Stor vikt kommer att läggas kring personlig lämplighet.
Arbetstid, tjänstgöringsgrad och lön:
Aktuell anställningsform är "Sommarvikariat" vecka 28-31. Arbetspassen är förlagda varierat mellan dag, kväll, natt och helg. Det finns möjlighet att arbeta 50-100%, du anger i din ansökan hur mycket du är intresserad av att arbeta.
Fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.

Tillträde
Enligt överenskommelse.
Att vara anställd på Humana
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på Humana är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Utifrån lagstiftning krävs att vi som arbetsgivare begär ett registerutdrag från alla anställda som ska arbeta som personlig assistent åt ett barn under 18 år. Därav behöver du uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister inför en eventuell anställning. Ytterligare information kommer om du går vidare i rekryteringsprocessen.
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Till dig som arbetar inom rekrytering- och bemanningsföretag samt med annonsförsäljning så undanber vi oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Välkommen med din ansökan!

Sista dag att ansöka är 2026-05-19
