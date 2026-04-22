Personlig assistent till fartfylld 11-åring i Bua, 50-80 %
2026-04-22
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
Personlig assistent till fartfylld kille i Bua - 50-80 %
Det här är ett jobb där det händer saker. På riktigt.
I ett hus i Bua bor en kille med mycket energi och stor livsglädje. Här bor också hans föräldrar, två yngre syskon och två katter - så ja, det är sällan helt stilla. Det skrattas, leks, tjafsas lite syskonvis och ibland går tempot upp rejält. Mitt i allt detta finns du, som en trygg punkt.
Killen har assistans dygnet runt. Ibland arbetar du själv, ibland tillsammans med en kollega. Uppdraget innehåller både ansvar och närhet. Du hjälper bl a till med medicinering, inhalationer, förflyttningar, sjukgymnastik och personlig hygien.
Han har diagnoser som gör att han får ofrivilliga muskelrörelser och ibland skadar sig själv. Därför behöver han alltid någon nära - någon som kan läsa av situationer, vara lugn när det stormar och fånga upp signalerna innan de växer.
Men jobbet handlar inte bara om omsorg.
Det handlar också om fart och glädje.
Han älskar när det händer saker: att köra rullstolen snabbt, studsa på studsmattan, lyssna på musik eller hänga med i syskonens upptåg. Djur och promenader är också favoriter. Här är du inte bara ett stöd - du är en del av vardagen, av skratten och av allt det där som gör livet roligt.
Vi söker dig som är trygg, lyhörd och fysiskt stark nog för manuella lyft. Du är närvarande, har tålamod och kan växla mellan lugn och lek. Att bjuda lite på sig själv skadar inte.
Erfarenhet av barn eller vård är ett plus, men inte avgörande. Det viktigaste är att ni fungerar tillsammans. När personkemin stämmer blir jobbet något mer än bara ett jobb.
Du börjar som timanställd, med möjlighet till visstidsanställning så länge uppdraget varar om det känns rätt för båda parter, med en tjänstgöringsgrad om 50-80 %. Arbetspassen är förlagda dag, kväll och varannan helg. Under lov och ledigheter finns möjlighet att arbeta mer, så vi söker även timvikarier.
Vi rekryterar löpande, så vänta inte med din ansökan.
För att arbeta hos oss behöver du visa upp ett utdrag ur belastningsregistret för arbete med barn med funktionsnedsättning. Har du digital brevlåda går det snabbt att få.
Kanske är det här jobbet där du får använda både ditt lugn och din lekfullhet. Där du gör skillnad - varje pass.
GIL samordnar personlig assistans sedan 1989. För oss handlar personlig assistans om att skapa förutsättningar för att en person med funktionsnedsättning ska kunna leva det liv hen själv vill leva. I många uppdrag är den assistansberättigade själv arbetsledare, medan andra har utsett en ställföreträdande arbetsledare. Uppdrag och roller ser olika ut beroende på verksamhet och funktion.
GIL:s kontor ger stöd inom bland annat arbetsledning, administration, ekonomi, HR och utbildning. Tillsammans bidrar vi till att vardagen fungerar för både assistansberättigade och medarbetare inom kooperativet.
För att få och behålla trygga och engagerade medarbetare satsar GIL på utbildning och gemensamma aktiviteter.
• GIL:s assistenter har kollektivavtal med Fremia-Kommunal
• Friskvårdsbidrag upp till 2 500 kr/år
• Individuell lönesättning
• Utdrag ur polisens belastningsregister ska visas upp vid anställning
Skicka in din ansökan så snart som möjligt, då urval sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-05-13
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgskooperativet För Independent Living, Gi
Lena Svensk 031-636487
9868513