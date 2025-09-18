Personlig assistent till ett autismuppdrag (Dygnspass)
2025-09-18
Prima omsorg i Norden AB är en assistansanordnare som strävar efter att hålla högsta tänkbara kvalitet på utförandet av assistansen. Vår målsättning är alltid högsta möjliga livskvalitet för de assistansanvändare som valt oss som anordnare. Vägen dit är utbildning och handledning. Det är vi övertygade om. Därför kan du som medarbetare hos Prima Omsorg förvänta dig att få mycket nyttig kunskap och kontinuerlig handledning kring dina arbetsuppgifter.
Vi söker en personlig assistent till en tjänst där det finns möjlighet till en givande dag och hitta på roliga saker ihop med mig.
Om du har erfarenhet av att arbeta som personlig assistent, autism eller lågaffektivt bemötande så är det en merit men inte avgörande. Det viktiga är att du har egenskaper som är de rätta för yrket och att du kan vara både inkännande, ordningsam, kunna planera och ta initiativ och samtidigt ha en stor portion humor och värme. Du har en stor respekt för allas rätt att leva sitt liv och du ser att ditt arbete gör det möjligt. Dagarna är väldigt varierande i arbetet med mig.
Ett otroligt lärande och utvecklande arbete där möjligheten finns att bli min vän.
Jag söker dig som:
• Är uppfinningsrik, motiverande och engagerande.
• Är positiv, lugn, stabil och trygg i dig själv och ha "skinn på näsan"
• Är uppmärksam, tydlig och följsam i ditt arbetssätt.
• Är ansvarsfull, tålmodig och har stor uthållighet.
• Har stor förmåga att kontrollera och hantera dina egna känslor.
• Ska kunna skriva, förstå och prata flytande svenska då daglig skriftlig dokumentation sker.
Det finns dagar med mycket aktiviteter men också tillfällen där din roll är att förebygga och hantera frustrationer och problem skapande situationer. Därför är det viktigt att ständigt vara intresserad av mitt mående och vara följsam i olika miljöer där jag befinner mig. Ibland behöver du ta ett steg tillbaka och avvakta. Men ofta behöver du vara aktiv med att motivera mig till olika aktiviteter.
Jag söker dig som vill arbeta på en fast rad, med en tjänstgöringsgrad på 90-100% där varannan helg ingår. Jag söker både kvinnor och män i olika åldrar. Jag har en diagnos inom autism spektrumet och en intellektuell funktionsnedsättning. Jag har ett stort behov av tillsyn, och behöver stöd och hjälp med det mesta i min livsföring. Jag är en aktiv kille som gillar att komma ut på aktiviteter och du arbetar då där jag befinner mig. Därför är det ett krav att du har körkort och tillgång till egen bil för att kunna transportera dig till arbetet och under arbetet kunna köra min privata bil.
Det finns hund i hushållet så du kan inte vara allergisk eller rädd för hundar.
Du behöver kunna vara positiv och glad, att bjuda på sig själv kan vara nyckeln till att lösa svåra situationer som uppstår i arbetet.
Under arbetstid behöver du undvika starka dofter, kunna vara rökfri och kunna hålla din privata mobiltelefon avstängd.
Vi fäster större vikt vid att du har personlig lämplighet och att det finns en bra personkemi än att du har tidigare erfarenhet av yrket. Vi tillhandahåller utbildning.
Känner du dig träffad i detta så tveka inte att skicka in din ansökan
Varje pass är 24 timmars dygnspass och är mellan kl.10-10 och 6 timmar jour
• Hoppa in extra vid sjukfrånvaro och semester.
• Start omgående.
Alltid dubbelassistans.
Om lön
• Vi tillämpar lön enligt kollektivavtal.
• Vi erbjuder friskvård
Tillträde: Omgående, eller enligt ök. Intervjuer sker löpande. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
