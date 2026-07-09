Personlig assistent till en yngre kvinna i Vellinge
Monument Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Malmö Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Malmö
2026-07-09
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Monument Assistans AB i Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige
Vi söker nu personliga assistenter till en kund med autism, intellektuell funktionsnedsättning och epilepsi. Kunden föredrar kvinnliga sökande denna gång.
Introduktion och arbete påbörjas under sommaren, med god möjlighet till en fast tjänst från hösten. Till hösten kommer arbetet även innebära att följa med och stötta kunden på hennes dagliga verksamhet.
Vi söker dig som är lugn, trygg och har ett stort tålamod. Du behöver kunna bemöta situationer med lågaffektivt förhållningssätt och ha förmågan att avleda, motivera och "lirka" när kunden låser sig eller uppvisar problemskapande beteende. Det är viktigt att du kan skapa trygghet och bygga en god relation med kunden.
Vi ser gärna att du:
• Är ansvarstagande och lyhörd
• Har ett lugnt och stabilt bemötande
• Är flexibel och lösningsorienterad
• Har erfarenhet av autism eller liknande arbete (meriterande men inget krav)
Krav på körkort och tillgång till bil!
Erfarenhet av arbete inom vård och omsorg är meriterande men inget krav – stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder:
Ett meningsfullt och varierande arbete
Introduktion och stöd i din roll
Möjlighet till en långsiktig anställning
Monument Assistans ber alltid om ett utdrag ur belastningsregistret: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/
Vi ser fram emot din ansökan!
Monument Assistans är alternativet för personer med personlig assistans som söker skräddarsydda lösningar. Vi har hög kompetens och bred erfarenhet av personlig assistans. För att vi ska kunna hjälpa våra kunder på allra bästa sätt så arbetar vi med hög tillgänglighet och ett nära och personligt samarbete.
Vi vet att vår personal är nyckeln till att bedriva en bra personlig assistans. Därför är det centralt för oss att du som medarbetare är både känner stolthet och glädje över att arbeta hos oss. Vi på Monument Assistans vill därför ge dig möjligheten att utvecklas i din yrkesroll. Vi uppskattar nyfikna och engagerade medarbetare.
Vi erbjuder dig goda lönevillkor, ett nära ledarskap och friskvårdsersättning. Vi ger dig en arbetsmiljö där det är högt i tak och där du har goda möjligheter att påverka din egen arbetssituation. Vi tar gärna fram individuella fortbildningslösningar beroende på i vilken typ av uppdrag du arbetar i. Hos oss får du möjligheten att växa! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Monument Assistans AB
(org.nr 559060-1687)
123 54 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Uppdragschef
Rebecca Rosman rebecca@monumentassistans.se Jobbnummer
9998202