Personlig assistent till en ung vuxen tjej i Uppsala Kommun
Tjejen som söker dig är en snart 23-årig tjej som bor tillsammans med mamma, pappa och deras hundar, strax utanför Uppsala
Hon har en cp skada och epilepsi och har behov av hjälp och stöd i alla moment.
Hon är en glad tjej som gillar när det händer saker, allt ifrån utflykter, dra ner på stan, gå på promenader och hänga på köpcentrum. Hon har inget tal men kommunicerar med alternativ kommunikation och är väldigt aktiv. Detta är inget arbete när du sitter ner stora delar av passet utan det är ett aktivt arbete
Arbetspassen är förlagda dagtid/kvällstid och fördelas över vardagar och helger. Vi har en väldigt trygg och stabil assistentgrupp där alla assistenter är unika. Vi tar hand om varandra, det är högt i tak och alla assistenter ska känna sig trygga med att få det stöd dom behöver av sina kollegor, medarbetsledare och anordnaren.
Du är en varm, empatisk och ansvarstagande kvinna på minst 18 år, som gillar att vara påhittig och bidra med positiv energi.
Du tycker om att samarbeta men kan även vara självständig.
Du är mentalt och fysiskt stark.
Lift finns i hemmet men något manuellt lyft kan förekomma. Du är pratar svenska flytande då all nödvändig info kring arbetet kommuniceras på svenska i både skrift och tal. Du måste ha körkort samt tillgång till bil för att ta dig till och från arbetet. Erfarenhet är inget krav, utan personlighet och en villighet att lära är viktigare. Pga arbetes karaktär är det enbart aktuellt med kvinnliga sökande
STIL står för Stiftarna av Independent Living i Sverige.
Vi är ett ickevinstdrivande assistanskooperativ och en ideell förening av personer med normbrytande funktionalitet. I STIL är det medlemmarna som själva arbetsleder sina personliga assistenter. Vi jobbar för självbestämmande, frihet och lika möjligheter oavsett funktionsförmåga. STIL bildades 1984 och vi var med och införde personlig assistans i Sverige. Läs mer på www.stil.se. Ersättning
Enligt avtal
Sista dag att ansöka är 2026-04-11
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stil Assistans AB
(org.nr 556777-9615), http://www.stil.se
