Personlig assistent till en ung vuxen kvinna utanför Uppsala
2026-01-04
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad - varje dag!
Är du omtänksam, pålitlig och har ett stort hjärta? Då kan du vara den vi söker till vårt härliga team.
Lite om mig
Jag är en aktiv och positiv tjej som bor strax utanför Uppsala.
Jag älskar att shoppa, bada, lyssna på musik, hänga med kompisar, läsa och ta långa promenader - helst även när det blåser lite! Utflykter till nya platser och roliga aktiviteter är något jag verkligen uppskattar. Förutom det så är jag även på DV, vilket jag älskar
Vad jobbet innebär
Som min personliga assistent är du mitt stöd i vardagen - både hemma och på daglig verksamhet (DV).
Dina arbetsuppgifter är varierande och inkluderar bland annat:
• Hjälp med personlig hygien, på- och avklädning samt förflyttningar (taklyft används men manuella lyft förekommer).
• Matning via gastrostomi, medicinering och träning för att bibehålla mina funktioner.
• Följa med på aktiviteter, promenader och utflykter.
• Jag är en aktiv person så detta är inget arbete där man sitter still hela dagarna. Jag hänger gärna med mina kompisar, shoppar, samt utför fritidsaktiviteter
Jag använder rullstol och elrullstol, samt kommunicerar med alternativ kommunikation, AKK och tecken - därför är det viktigt att du har tålamod och ett varmt, uppmuntrande sätt.
Arbetstider:
Vardagar 7-16 eller 16-22, samt helg/lovhelger 7-17 eller 12-22.
Vi söker nu någon som är intresserad av en 80 % tjänst, vilket innebär helger, kvällar och dagpass
Viktigt att veta
• Det finns pälsdjur i hemmet - så du bör inte vara allergisk.
• Vi söker endast kvinnliga assistenter.
• Körkort och tillgång till bil krävs för att ta sig till och från arbetsplatsen samt att du kommer köra i tjänsten
Vem är du?
Du är en trygg, lugn och ansvarsfull person som gillar att hjälpa andra.
Du har ett gott humör, är noggrann och har lätt för att skapa kontakt.
Svenska behärskar du flytande, både i tal och skrift.
Tidigare erfarenhet som personlig assistent är ett plus - men viktigast är din vilja att lära och ditt engagemang för att göra skillnad i någon annans vardag.
Låter det här som du?
Skicka in din ansökan redan idag - vi längtar efter att höra från dig!
Kanske är det just du som blir min nya stjärna och kollega i teamet.
Tillsammans skapar vi glädje, trygghet och meningsfulla dagar!
STIL står för Stiftarna av Independent Living i Sverige.
STIL står för Stiftarna av Independent Living i Sverige.
Vi är ett ickevinstdrivande assistanskooperativ och en ideell förening av personer med normbrytande funktionalitet. I STIL är det medlemmarna som själva arbetsleder sina personliga assistenter. Vi jobbar för självbestämmande, frihet och lika möjligheter oavsett funktionsförmåga. STIL bildades 1984 och vi var med och införde personlig assistans i Sverige.
