Personlig assistent till en trevlig kvinna Skövde, halvtid
2026-02-23
Är du vår nästa stjärna?
Vi behöver utöka vårat team med en personlig assistent till en varm och positiv kvinna som, efter en hjärntumör lever med halvsidesförlamning och är rullstolsburen. Hon har fyllt 60 år, bor i egen lägenhet och söker dig som vill bli en del av hennes vardag - en pålitlig och hjälpsam vän som stöttar henne i att leva ett rikt och självständigt liv.
Om rollen
Som assistent kommer du att vara hennes stöd i alla delar av vardagen, från städning, matlagning och handling till att hjälpa till med tvätt, personlig hygien och sociala aktiviteter. Ibland blir det aktiviteter utanför hemmet, så du som söker får gärna tycka om att vara social och flexibel! Här värderas samarbete, påhittighet och en trevlig, lättsam stämning - din närvaro blir en viktig del av hennes trygghet och glädje i vardagen.
Vem är du
Vi letar efter någon med ett stort hjärta och ett lugnt och empatiskt sätt. Du är lyhörd, kan ta egna initiativ och tycker om att skapa trivsel i hemmet. Du är rökfri! Personkemin är viktig, så vi söker dig som är positiv, tålmodig och som ser fram emot att bli en betydelsefull del av vår kunds liv.
Erfarenhet av personlig assistans eller liknande arbete är ett plus, men det viktigaste är att du är engagerad och trygg i din roll.
Vad du kan förvänta dig av jobbet
Hos vår kund får du en meningsfull arbetsplats där ni tillsammans skapar en trivsam och trygg miljö. Här får du möjligheten att göra stor skillnad i en annan människas vardag.
Vill du vara en del av vår kunds liv och skapa en glädjefylld och trygg tillvaro? Då ser vi fram emot att höra från dig!
Tjänstgöring: Vardag + helg, dygnspass
Tjänstgöringsgrad: ca 50 %, + extra vid behov
Lön: Timlönen är fast enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.
Tillträde: Omgående, löper så länge assistansuppdraget varar.
Vilka är vi?
Omsorg Assistans är ett assistansbolag med huvudkontor i Eskilstuna men våra kunderna finns över hela Sverige.
Målsättningen är att skapa de bästa förutsättningarna för en individanpassad personlig assistans. Vår värdegrund är engagemang, lyhördhet och tillgänglighet.
Att vara anställd hos oss innebär en trygghet genom kollektivavtal, marknadsmässig lön, pension, försäkringsskydd och friskvårdsbidrag.
Vi begär alltid ett utdrag ur polisens belastningsregister.
Vänligen kontakta oss för mer information. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
