Personlig assistent till en trevlig kvinna i Höör
2026-02-04
Assistent till 55-årig kvinna med ALS
Vi söker engagerade och flexibla assistenter till en 55-årig, pigg och jättetrevlig kvinna som har drabbats av ALS. I denna tjänst kommer du att vara en viktig del av hennes vardag och bistå henne med de hjälpbehov som finns samtidigt som du bidrar till kvinnans självständighet. Tjänsten är ett timanställning med möjlighet till arbete vid ordinarie assistenters frånvaro. Det finns möjlighet till fast anställning om personkemi och samarbetet fungerar väl mellan dig och kunden.
Arbetstiderna är fasta för varje pass och kräver flexibilitet och tillgänglighet vid dessa tillfällen. Du kommer att få arbeta nära en aktiv och positiv person som värdesätter sin självständighet. Rollen är varierande och meningsfull, där din insats gör en stor skillnad i någon annans vardag. Det är viktigt att vara lyhörd, inkännande och kunna backa undan när situationen kräver det.
Erfarenhet och Kvalifikationer:
* Erfarenhet av arbete inom personlig assistans är meriterande
* Tidigare erfarenhet av att arbeta med respirator, taklift och permobil är fördelaktigt
* Person kemi och viljan att skapa en trygg och positiv miljö för kunden och hennes familj är av högsta vikt
* Förmåga att kommunicera på serbokratiska och/ eller bosniska är meriterande Publiceringsdatum2026-02-04Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är empatisk, ansvarsfull och har förmågan att skapa en trygg atmosfär för kunden. Du bör vara flexibel, pålitlig och beredd att ta egna initiativ.
Vad vi erbjuder dig:
Vi erbjuder en meningsfull roll där du kan göra verklig skillnad i någon annans liv. Detta är en möjlighet att arbeta nära en inspirerande individ och utvecklas både personligt och professionellt. Du kommer att vara en del av ett team som värdesätter samarbete och respekt.
Om du uppfyller dessa kriterier och är redo att bidra till en positiv och stödjande miljö, är du varmt välkommen att skicka in din ansökan till oss!
Monument Assistans ber alltid om ett utdrag ur belastningsregistret. Beställ med fördel det i samband med din ansökan.
Monument Assistans är alternativet för personer med personlig assistans som söker skräddarsydda lösningar. Vi har hög kompetens och bred erfarenhet av personlig assistans. För att vi ska kunna hjälpa våra kunder på allra bästa sätt så arbetar vi med hög tillgänglighet och ett nära och personligt samarbete.
Vi vet att vår personal är nyckeln till att bedriva en bra personlig assistans. Därför är det centralt för oss att du som medarbetare är både känner stolthet och glädje över att arbeta hos oss. Vi på Monument Assistans vill därför ge dig möjligheten att utvecklas i din yrkesroll. Vi uppskattar nyfikna och engagerade medarbetare.
Vi erbjuder dig goda lönevillkor, ett nära ledarskap och friskvårdsersättning. Vi ger dig en arbetsmiljö där det är högt i tak och där du har goda möjligheter att påverka din egen arbetssituation. Vi tar gärna fram individuella fortbildningslösningar beroende på i vilken typ av uppdrag du arbetar i. Hos oss får du möjligheten att växa! Ersättning
