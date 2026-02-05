Personlig assistent till en trevlig 64-årig man i Kungsängen
Ramp Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
Personlig assistent sökes till en mycket social och verbal man med omfattande fysisk funktionsnedsättning. Mitt rörelsehinder gör att jag behöver hjälp 24 timmar per dygn med förflyttningar och praktiska göromål i hemmet.
Jag använder ventilator både dag och natt samt styr min assistans med tydlighet och värme i en bra arbetsgrupp.
Jag söker dig som är social, lugn, ansvarstagande, och har humor. Meriterande är om du har erfarenhet av ventilator/respirator samt känner dig trygg med att hantera en taklyft. Det är en fördel om du inte röker. Skriv och berätta vem du är och vad du har gjort tidigare.
Tjänst är ca 50% men kommer bli mer större på sikt, om du vill och allt funkar bra.
Ramp Personlig Assistans är en idéburen assistansanordnare med en tydlig radikal profil bortom den våta omsorgsfilten och vinstmaximering. Vi har givetvis kollektivavtal Kommunal-Fremia.
Här får du med goda villkor, friskvårdsbidrag, utbildning och handledning samt möjlighet att utvecklas till en ännu bättre assistent.
