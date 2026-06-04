Personlig assistent till en tonåring i Strömsnäsbruk - 75-80% tjänst
Humana AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Markaryd Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Markaryd
2026-06-04
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Vill du arbeta som personlig assistent och sätta guldkant på människors tillvaro? I rollen kommer du göra skillnad i människors liv och tillsammans med oss arbeta efter vår vision – Alla har rätt till ett bra liv.
Personlig assistans är en insats enligt LSS (Lagen om stöd och Service till vissa funktionshindrade). Som personlig assistent ger du individuellt stöd och omvårdnad till personer som beviljats personlig assistans för att de behöver hjälp med ett eller flera grundläggande behov. Varje kund är unik och dina arbetsuppgifter varierar utifrån kundens behov. Du värnar om kundens självbestämmande och integritet, och bidrar till att vardagen fungerar smidigt.Publiceringsdatum2026-06-04Om tjänsten
Rollen som personlig assistent ställer höga krav på förmågan att skapa goda relationer. Vi söker därför dig som är lyhörd, engagerad och ansvarstagande. Det är även viktigt att du tycker om att ha ett aktivt jobb och att du gillar aktiviteter som att cykla och ha varierande arbetsuppgifter då vissa tider är i skolan. Tjejen bor i ett hus med sin pappa och därför är det även viktigt att du kan samarbeta väl och verkligen tycker om att göra skillnad i någons liv. Du behöver även vara lugn och trygg som person och kunna jobba lågaffektivt. Detta är första gången vi rekryterar till denna tjej vilket gör att vi stabilt och långsiktigt tänker skapa en helt ny arbetsgrupp. Du som söker behöver därför se möjligheterna och gilla utmaningen av att vara en del av en nystartad stjärngrupp!
Vi söker nu dig som stämmer in på följande:
vill arbeta hos tjej i tonåren bosatt i Strömsnäsbruk
har goda kunskaper i svenska
har erfarenhet av autism och intellektuell funktionsnedsättning
rökfri (under arbetstid)
Det är även meriterande om du:
har erfarenhet av liknande arbete
har B-körkort och tillgång till bil
kan bulgariska, serbiska eller ryska
Stor vikt kommer att läggas kring personlig lämplighet.
Arbetstid, tjänstgöringsgrad och lön:
Aktuell anställningsform är "så länge assistansuppdraget varar" med en tjänstgöringsgrad på 75-80%. Arbetstiderna är förlagda till dag, kväll och helg. På ett ungefär ser arbetstiderna ut såhär och du jobbar varannan helg. ca 06:30-15:15 (enkelassistans i skolan) ca 15:15-22:30 (dubbelassistans i hemmet)
Tillträde omgående eller enligt överenskommelse.
Att vara anställd på Humana
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på Humana är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Utifrån lagstiftning krävs att vi som arbetsgivare begär ett registerutdrag från alla anställda som ska arbeta som personlig assistent åt ett barn under 18 år. Därav behöver du uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister och misstankeregister inför en eventuell anställning. Ytterligare information kommer om du går vidare i rekryteringsprocessen.
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Till dig som arbetar inom rekrytering- och bemanningsföretag samt med annonsförsäljning så undanber vi oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer om rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta rekryteringsansvarig:
Marina Pearson marina.pearson@humana.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7480582-2036995". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Humana AB
(org.nr 556760-8475), https://jobb.humana.se
285 31 (visa karta
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285 31 MARKARYD Arbetsplats
Humana Jobbnummer
9948669