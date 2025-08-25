Personlig assistent till en tjej i Värnamo ( Hånger ) - 75%
Humana AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Värnamo
2025-08-25
Vill du arbeta som personlig assistent och sätta guldkant på människors tillvaro? I rollen kommer du göra skillnad i människors liv och tillsammans med oss arbeta efter vår vision - Alla har rätt till ett bra liv.
Personlig assistans är en insats enligt LSS (Lagen om stöd och Service till vissa funktionshindrade). Som personlig assistent ger du individuellt stöd och omvårdnad till personer som beviljats personlig assistans för att de behöver hjälp med ett eller flera grundläggande behov. Varje kund är unik och dina arbetsuppgifter varierar utifrån kundens behov. Du värnar om kundens självbestämmande och integritet, och bidrar till att vardagen fungerar smidigt.Publiceringsdatum2025-08-25Om tjänsten
Rollen som personlig assistent ställer höga krav på förmågan att skapa goda relationer. Vi söker därför dig som är lyhörd, engagerad och ansvarstagande. Det är även viktigt att du kan ta egna initiativ och se vad som behöver göras.
Vår kund är en sprallig tonårstjej som tycker om olika aktiviteter och socialt umgänge! Kunden studerar och hon bor tillsammans med sina föräldrar, syskon och sin hund. Gillar gaming och även pyssel, smink, spela sällskapsspel, måla tavlor, lyssna på musik och baka. Att hänga med kompisar och göra saker ihop är också roligt!
Vi söker nu dig som stämmer in på följande:
vill arbeta hos en tjej i 20 års åldern bosatt i Värnamo ( Hånger )
har goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift
har B-körkort och tillgång till egen bil för att kunna ta dig till arbetsplatsen
är bekväm med att arbeta i skolmiljö
tål pälsdjur
är rökfri
har god fysik och genomföra förflyttningar i arbetet
Det är även meriterande om du:
har erfarenhet av liknande arbete
har erfarenhet av att arbeta med lyfthjälpmedel
delar kundens intresse
Stor vikt kommer att läggas kring personlig lämplighet.
Arbetstid, tjänstgöringsgrad och lön:
Aktuell anställningsform är "Så länge assistansuppdraget varar" och tjänsten är på cirka 75%. Tjänsten innebär arbete under dagtid och kvällstid på såväl vardag som helg och arbetstiderna varierar mellan kl. 06:30-22:30.
Fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.Tillträde
Omgående eller enligt överenskommelse.
Att vara anställd på Humana
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på Humana är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer om rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta rekryteringsansvarig:
Marina Dahlin marina.dahlin@humana.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Humana AB
(org.nr 556760-8475), https://www.humana.se Arbetsplats
Humana Kontakt
Josefin Dybdahl josefin.dybdahl@humana.se 021-105043 Jobbnummer
9474088