Personlig assistent till en tjej i Helsingborg - tim vid behov/sommar
Humana AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Helsingborg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Helsingborg
2026-02-19
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Humana AB i Helsingborg
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige
Vill du arbeta som personlig assistent och sätta guldkant på människors tillvaro? I rollen kommer du göra skillnad i människors liv och tillsammans med oss arbeta efter vår vision - Alla har rätt till ett bra liv.
Personlig assistans är en insats enligt LSS (Lagen om stöd och Service till vissa funktionshindrade). Som personlig assistent ger du individuellt stöd och omvårdnad till personer som beviljats personlig assistans för att de behöver hjälp med ett eller flera grundläggande behov. Varje kund är unik och dina arbetsuppgifter varierar utifrån kundens behov. Du värnar om kundens självbestämmande och integritet, och bidrar till att vardagen fungerar smidigt.Publiceringsdatum2026-02-19Om tjänsten
Rollen som personlig assistent ställer höga krav på förmågan att skapa goda relationer. Vi söker därför dig som är lyhörd, engagerad och ansvarstagande. Det är även viktigt att du kan ta egna initiativ och se vad som behöver göras.
Vår kund är en social och glad tjej på 33 år som har humor, autism och en måttlig intellektuell funktionsnedsättning. Hon uppskattar assistenter som är roliga och lekfulla!
Hennes intressen är att shoppa, fika på café eller i naturen, besöka lekplatser, spela spel, promenader, hoppa på Yoump trampolinpark eller få till annan vardagsmotion som är kul.
Assistenterna som arbetar hos kunden idag har alla arbetat tillsammans i många år och det är en jättehärlig arbetsgrupp med mycket omtanke för varandra och kunden. Som assistent tar man del av en trygg grupp som är flexibla och ställer upp för varandra.
Vi söker nu dig som stämmer in på följande:
vill arbeta hos en tjej i 33 års åldern bosatt i Helsingborg
har erfarenhet av arbete med personer med autism
har erfarenhet av arbete med lågaffektivt bemötande
har mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
har god fysik
kan arbeta dygnspass
är rökfri
Det är även meriterande om du:
har erfarenhet av liknande arbete inom vård/omsorg
har erfarenhet och kunskap om TAKK och TEACCH
har B-körkort
Stor vikt kommer att läggas kring personlig lämplighet och vår kund ser gärna kvinnliga sökande.
Arbetstid, tjänstgöringsgrad och lön:
Aktuell anställningsform är "timanställning" vilket innebär arbete vid behov med varierande arbetstider under dag, kväll och natt på vardag och helg. Arbetstiderna är kl. 11:00-11:00 med 8 h jour på natten. Det kommer även att finnas möjlighet att arbeta under sommaren under ordinarie personals semester.
Fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.
2026 03 02 eller enligt överenskommelse.
Att vara anställd på Humana
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på Humana är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Vad händer nu? Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Till dig som arbetar inom rekrytering- och bemanningsföretag samt med annonsförsäljning så undanber vi oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer om rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta rekryteringsansvarig:
Katarina Rooskatarina.roos@humana.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7246269-1852144". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Humana AB
(org.nr 556760-8475), https://jobb.humana.se
252 78 (visa karta
)
252 78 HELSINGBORG Arbetsplats
Humana Jobbnummer
9753203