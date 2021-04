Personlig assistent till en snäll och charmig 19-årig kille bosa - Kura Omsorg i Sverige AB - Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Umeå

Kura Omsorg i Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Umeå2021-04-07Kura Omsorg i Sverige AB fokuserar på att sätta kunden i centrum och att det ska vara roligt att gå till jobbet.Nu har vi möjligheten att erbjuda ett roligt och lärorikt assistansuppdrag i Umeå där du kommer ges möjligheten att hjälpa vår kund till en trygg och utvecklande vardag.OM TJÄNSTENVi söker nu en personlig assistent till en tillsvidareanställning på ca 30% med start under maj månad. Kanske är just du den omtänksamma, lyhörda och positiva personen som vi söker? Du kommer i och med denna tjänst erbjudas möjligheten att arbeta med en fantastisk kille i ett utvecklande och givande uppdrag med varierande arbetsuppgifter. Som person är han glad, busig, snäll och otroligt charmig. Han är multihandikappad så arbetsuppgifterna innefattar allt från förflyttningar, kommunikation, hygien, på- och avklädning, till att hjälpa honom med sin träning och att finnas med vid fritidsaktiviteter och under skolgång.Du kommer erbjudas en fast anställning på ca 30% och arbeta utifrån ett rullande 4-veckors schema där du under dessa 4 veckor kommer vara schemalagd ca 6 eftermiddagar/tidiga kvällar i hemmet samt en helg i månaden. Utöver detta kommer du ges möjlighet att jobba extra vid behov samt att arbeta mer i sommar under veckor då vissa av personalen har semester.Kunden går dagtid på särskolan på gymnasiet där miljön är väl anpassad utifrån hans och andra klasskamraters behov. Hemmet är bra utrustat med hjälpmedel och du kommer arbeta i en trygg och säker arbetsmiljö.VI SÖKER DIG SOMVi söker dig som är social, lugn, positiv och flexibel. Vi ser gärna att du tycker om att bjuda på dig själv, är påhittig och har nära till skratt samt en pedagogisk förmåga. Tidigare erfarenhet av att arbeta som personlig assistent är meriterande, men stor vikt kommer läggas på din personliga lämplighet.Vi ser helst att du ska kunna inskolas och börja arbeta under maj månad. Urvalet sker löpande så sök redan idag och ta möjligheten att få jobba med ett arbete där du varje dag får vara med och göra skillnad.ÖVRIGTStart: under maj månadOmfattning: ca 30%ATT ARBETA PÅ KURA OMSORGSom anställd personlig assistent hos oss omfattas du av kollektivavtal. Du är försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Vi erbjuder friskvårdsbidrag till alla våra anställda. Vi är måna om att du som medarbetare ska trivas hos oss!Varaktighet, arbetstidDeltid Anställningstid enligt överenskommelse2021-04-07Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-05-09Kura Omsorg i Sverige AB5677453