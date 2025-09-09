Personlig assistent till en pojke i Östhammar - automatiskt sparad
Livsam Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Östhammar Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Östhammar
2025-09-09
, Uppsala
, Heby
, Tierp
, Sala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Livsam Personlig Assistans AB i Östhammar
, Uppsala
, Västerås
, Järfälla
, Stockholm
eller i hela Sverige
Bli personlig assistent åt en glad 7-åring?
Vi på Livsam söker dig som vill vara med och göra vardagen roligare och enklare för en härlig 7-årig kille som lever med ett fysiskt funktionshinder.
Han är en glad och social kille som älskar att upptäcka världen omkring sig, vare sig det handlar om en fika på stan, läsa en spännande bok eller leka och sjunga tillsammans. Han letar nu efter en trygg, engagerad och lekfull assistent. Han vill gärna hitta dig så snart som möjligt.
Arbetsuppgifter som personlig assistent:
Som personlig assistent blir du en viktig del av hans liv.
Du kommer bland annat att:
Hitta på och hjälpa till vid fritidsaktiviteter och delta i lek.
Följa med ut på café, till kompisar och på små utflykter med familjen.
Läsa, sjunga, prata och skratta tillsammans.
Ge stöd i hygien, måltider och förflyttningar.
Om dig:
Vi söker en trygg vuxen som är ansvarsfull, empatisk och har ett genuint intresse av att arbeta med barn och har en god förmåga att vara lyhörd. Vi ser det som extra meriterande ifall du tidigare jobbat med barn med funktionsvariationer eller tidigare jobbat med barn i förskole- eller lågstadieålder, men vi lägger stor vikt vid din personlighet och engagemang. Du bör kunna skapa en trygghet samtidigt som du är lekfull och aktiv i ditt arbete.
Är det här en beskrivning av dig?
Gillar barn och tidigare jobbat med barn i förskole- lågstadieålder
Har god fysik och gillar att vara aktiv
Är kreativ och gillar att hitta på nya saker
Talar flytande svenska
Tål pälsdjur (det finns katt i hemmet)
Har körkort (om du inte bor i Östhammar -på grund av kollektivtrafiken)
Arbetstider:
Arbetstiderna är förlagda varannan helg och några eftermiddagar per vecka.
Eftermiddagar kl. 14.45-19.00
Varannan helg kl. 07.30-18.30
Möjlighet till extra timmar vid lov och helgdagar
Vi erbjuder:
Förutom ett meningsfullt jobb där du får möjlighet att göra skillnad varje dag tillsammans med en glad och nyfiken kille, får du:
En tjänstegrad på 60%
Introduktion och utbildning
Kollektivavtal via vårdföretagarna
Förmånligt friskvårdsbidrag.
Ansök enkelt - inga krångliga CV:n i första steget!
Skicka bara in dina kontaktuppgifter och svara på några korta frågor. Vi intervjuar löpande, så vänta inte - sök redan idag! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Livsam Personlig Assistans AB
(org.nr 559034-6358) Jobbnummer
9498860