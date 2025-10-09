Personlig assistent till en pojke i Nacka
AB OmsorgsCompagniet i Norden har funnits sedan 2003. Vi finns i dagsläget etablerade i Stockholm, Göteborg , Malmö, Örebro och Trollhättan. OmsorgsCompagniet i Norden består av personlig assistans, avlösning, ledsagning, boendestöd och stödboende.
Vi söker nu en personlig assistent till vår kund som är en 11-årig pojke.
Du kommer att arbeta nära kunden och leka med honom både i hemmet och i närområdet. Kunden är autistisk och har viss svårighet med kommunikationen.
Arbetstiden är vardagar kl. 16-20 samt varannan helg. Möjlighet till fast rad finns.
Är kunden hemma från skolan kan dag förekomma.
Det är meriterande att du har erfarenhet av att arbeta med barn/ ungdomar med funktionsvariationer.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet!
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista datum, inkom med din ansökan så fort som möjligt!
OmsorgsCompagniet värnar om både kunder och personalens trygghet och har därför som rutin att alltid begära ett utdrag ur belastningsregistret på samtliga personer som anställs i företaget. Detta innebär att vi vid en anställning kommer begära ett registerutdrag från dig innan du får börja arbeta. Polisens handläggningstid kan vara upp till två veckor - beställ ditt registerutdrag så snart som möjligt.
Du beställer själv registerutdraget enligt enskild person från polisen. Blanketten hittar du på följande webbadress:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AB Omsorgscompagniet i Norden
(org.nr 556640-2292), http://www.oc.se Arbetsplats
OmsorgsCompagniet Kontakt
Patricia Rämö patricia.ramo@oc.se Jobbnummer
9547999