Personlig assistent till en musikalisk assistans
Om mig:
Hejsan!
Jag är en i kille i 20 års åldern som bor med min familj i Upplands Väsby. Jag använder mig av assistans i allt jag gör dvs i alla mina dagliga aktiviteter, jobbet, hemma och på fritiden. Jag söker dig som vill arbeta som min personliga assistent och som kan börja omgående.
Mitt absolut största intresse är musik! Eftersom jag gillar att komponera och skapa musik i min dator så är erfarenhet t.ex. Logic meriterande. Jag håller även på med FrameRunning (friidrott med löpcykel) och gillar att vara ute i naturen på min fritid, samt att gå ut och ta ett glas med mina vänner ibland. Jag gillar även att åka på resor och då är det bra om du kan följa med.
Jag tycker det skulle vara roligt om du delade några av mina intressen men oavsett om du gör det eller inte så är det viktigaste att du har en positiv attityd och vilja att förverkliga mina idéer.
Jag söker dig som:
• Är trygg i dig själv
• Är duktig på att anpassa dig till din omgivning då det kommer att ställas olika krav på dig beroende på om vi är på jobbet, på stan eller i hemmet
• Är glad, positiv, har humor
• Kan ta egna initiativ
• Datorvana
• körkort är ett plus men inget måste
Gillar att samarbeta och kan jobba i team med mina övriga assistenter
Vi ser helst att du är vaccinerad mot Covid-19.
Du får gärna ha erfarenhet av yrket personlig assistent, elevassistent eller liknande, men det är inte ett krav. Du kommer att få bra introduktion av mina superduktiga assistenter och arbetsledare. Grundlig introduktion, kontinuerlig handledning och fortbildning är självklart då mina assistenter är anställda hos Assistans i Balans.
Tjänsten:
Är på 50% varierad arbetstid, dagar, kvällar och helger på rullande schema. För att anställas måste du uppvisa giltig ID-handling utdrag ur polisregistret och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige.
Om Assistans i Balans:
Assistans i Balans anordnar - med lång och egen erfarenhet - högkvalitativ personlig assistans till personer med omfattande funktionsnedsättning i enlighet med LSS och Independent Living-rörelsen. Vi vill bidra till en jämlikare värld där alla oavsett funktionsnedsättning ges en möjlighet att leva ett självständigt liv med självbestämmande och självrespekt i fokus. Vår service är nära, personlig och kontinuerlig och vår ambitionsnivå är hög. Alla medarbetare får grundlig introduktion, fortlöpande utbildning, ta del av vårt värderingsarbete, friskvårdsbidrag och trygghet genom kollektivavtal (Fremia - Kommunal).
