Personlig assistent till en man, Stockholm
2025-12-14
Vi söker en personlig assistent för en 56-årig rullstolsburen man. Vi ser gärna fram emot en personlig assistent som är självgående och samtidigt lyhörd att lära sig och komma igång snabbt. Du är frisk, seriös, ansvarsfull, flexibel, kommer i tid. Meriterande om du pratar persiska också.
Själva arbetet (vård och omvårdnad) är inte så krävande, då det utförs hemma hos den behövande under 3-4 kvällar/nätter per vecka eller med möjlighet att arbeta i dagtid istället för natten beroende på lämplighet.
Den assistansbehövande arbetar heltid på dagarna, samt ibland hemma på kvällen, varför det är bra att du också kan sysselsätta dig under tiden. Arbetet innebär att ge god omvårdnad utifrån brukarens behov. Jobbet kräver lite styrka eller lyft teknik och kan passa bättre till en man.
Om du är berättigad till nystartsjobb eller vet att du kan få godkänt från arbetsförmedlingen, är vi särskilt intresserade av din ansökan.
• Vi kan eventuellt kräva utdrag ur brottsregistret.
• Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Bifoga CV, meritförteckning med i din e-post. Jobbansökan endast via e-post: info@ramkabinvestments.com
Sista dag att ansöka är 2026-01-15
E-post: info@ramkabinvestments.com Omfattning
