Personlig assistent till en man i Ystad - Vikariat på 85%
Humana AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Ystad Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Ystad
2025-12-19
Vill du arbeta som personlig assistent och sätta guldkant på människors tillvaro? I rollen kommer du göra skillnad i människors liv och tillsammans med oss arbeta efter vår vision - Alla har rätt till ett bra liv.
Personlig assistans är en insats enligt LSS (Lagen om stöd och Service till vissa funktionshindrade). Som personlig assistent ger du individuellt stöd och omvårdnad till personer som beviljats personlig assistans för att de behöver hjälp med ett eller flera grundläggande behov. Varje kund är unik och dina arbetsuppgifter varierar utifrån kundens behov. Du värnar om kundens självbestämmande och integritet, och bidrar till att vardagen fungerar smidigt.Publiceringsdatum2025-12-19Om tjänsten
Rollen som personlig assistent ställer höga krav på förmågan att skapa goda relationer. Vi söker därför dig som är lyhörd, engagerad och ansvarstagande. Det är även viktigt att du kan ta egna initiativ och se vad som behöver göras.
Vår kund är en positiv och glad man som tycker om att simma och åka iväg på utflykter.
Vi söker nu dig som stämmer in på följande:
vill arbeta hos en man i 40 års ålders bosatt i Ystad
har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
har B-körkort då kunden har en bil som assistenterna kör
har god fysik och kan genomföra förflyttningar i arbetet
kan bada och simma med kunden
Det är även meriterande om du:
har erfarenhet av liknande arbete
har erfarenhet av arbete med förflyttningshjälpmedel
Stor vikt kommer att läggas kring personlig lämplighet.
Arbetstid, tjänstgöringsgrad och lön:
Aktuell anställningsform är "vikariat" och tjänsten är på ca 85% till och med 31 maj 2026. Tjänsten innebär arbete under dagtid, kvällstid och nattetid på vardag och helg. Arbetstiderna är varierade och är kl. 07:00-18:00 och kl. 18:00-07:00 (aktiv natt)
Fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.Tillträde
Omgående
Att vara anställd på Humana
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på Humana är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer om rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta rekryteringsansvarig:
