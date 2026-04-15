Personlig assistent till en man i Kalmar på en tjänst på 100%
2026-04-15
Vill du arbeta som personlig assistent och sätta guldkant på människors tillvaro? I rollen kommer du göra skillnad i människors liv och tillsammans med oss arbeta efter vår vision - Alla har rätt till ett bra liv.
Personlig assistans är en insats enligt LSS (Lagen om stöd och Service till vissa funktionshindrade). Som personlig assistent ger du individuellt stöd och omvårdnad till personer som beviljats personlig assistans för att de behöver hjälp med ett eller flera grundläggande behov. Varje kund är unik och dina arbetsuppgifter varierar utifrån kundens behov. Du värnar om kundens självbestämmande och integritet, och bidrar till att vardagen fungerar smidigt.
Rollen som personlig assistent ställer höga krav på förmågan att skapa goda relationer. Vi söker därför dig som är lyhörd, engagerad och ansvarstagande. Det är även viktigt att du kan ta egna initiativ och se vad som behöver göras. Det är av största vikt att du kan arbeta lågaffektivt och att förhålla dig till rutiner. Vi ser gärna att du som söker har erfarenhet från liknande arbete.
Vi söker nu dig som stämmer in på följande:
vill arbeta hos en man i 70 års åldern bosatt i Kalmar
har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
har erfarenhet av utåtagerande beteende
kan arbeta lågaffektivt
är stabil, tydlig, lugn och trygg som person
kan och vill jobba aktiva dygnspass där all tid är aktiv
är konsekvent och tydlig men samtidigt inkännande och varm som person
har erfarenhet av autism och intellektuell funktionsnedsättning
Det är även meriterande om du:
har erfarenhet av liknande arbete
Stor vikt kommer att läggas kring personlig lämplighet. Delegering vid anställning är ett krav.
Arbetstid, tjänstgöringsgrad och lön:
Aktuell anställningsform är "så länge assistansuppdraget varar" med en tjänstgöringsgrad på 100%. Arbetstiderna är förlagda till dygnspass 08.00-08.00 men det förekommer även pass mellan 07.45-23.30. All tid är aktiv tid.
Fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.
Tillträde omgående eller enligt överenskommelse.
Att vara anställd på Humana
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på Humana är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Vad händer nu? Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Till dig som arbetar inom rekrytering- och bemanningsföretag samt med annonsförsäljning så undanber vi oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer om rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta rekryteringsansvarig:
Linn Dahlqvist linn.dahlqvist@humana.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7567964-1948798".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Humana AB
(org.nr 556760-8475), https://jobb.humana.se
