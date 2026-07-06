Personlig assistent till en man i Hudiksvall
A-Assistans Leimir AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Hudiksvall Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Hudiksvall
2026-07-06
, Nordanstig
, Söderhamn
, Ljusdal
, Bollnäs
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos A-Assistans Leimir AB i Hudiksvall
, Nordanstig
, Söderhamn
, Ljusdal
, Bollnäs
eller i hela Sverige
Kunden är en man i 30 års åldern som har en multifunktionsnedsättning. Han behöver hjälp och stöd i varierande omfattning med allt som hör vardagen till. Det gäller personlig hygien, toalettbesök, av- och påklädning, kommunikation, träning och övrigt som uppkommer. Arbetsplatsen är i hemmet eller där kunden befinner sig. Han har assistans alla dagar, dygnet runt.
Dina egenskaper:
Som assistent till honom behöver du ha båda fötterna på jorden och stor respekt för den personliga integriteten när det gäller kunden och hans familj. Du bör vara vid god fysik eftersom du ska hjälpa kunden vid förflyttningar. Det är också viktigt att du är ansvarsfull och lyhörd för kundens varierande behov och besitter förmågan att skapa en meningsfull och rik tillvaro för en annan människa. Är du jobbsugen och pålitlig? Då är du den vi söker!
Sök jobbet:
Du söker jobbet genom att skapa ett konto och fyller i din profil. Där kan du ladda upp CV och personligt brev. När profilen är klar klickar du på ''lediga tjänster'' och söker denna tjänst. Vi rekryterar löpande så vänta inte med din ansökan!
Vi erbjuder all nödvändig introduktion och utbildning för samtliga nyanställda, för att du ska känna dig trygg i din arbetsroll som personlig assistent. Du kommer även att få gå de utbildningar som A-Assistans rekommenderar. Dina ansökningshandlingar gås igenom av personal på A-Assistans samt av kundens anhöriga.
Om A-Assistans:
A-Assistans Leimir AB är ett privat företag som anordnar personlig assistans till assistansberättigade i hela landet. Vi har 700 personliga assistenter anställda. Kontor har vi i Hudiksvall, Karlstad, Stockholm, Östersund och Umeå. Målet med vår verksamhet är att våra kunder ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Vi har kollektivavtal: Kommunal och Fremia för personliga assistenter. Semester -, OB- ersättning och andra lönetillägg tillkommer enligt avtal. Vi erbjuder även friskvårdspeng på 2 000 kr för heltidstjänst och år, fika på arbetet och andra förmåner. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare A-Assistans Leimir AB
(org.nr 556637-8963), https://a-assistans.se/
Kastellvägen 2C (visa karta
)
824 55 HUDIKSVALL Arbetsplats
A-Assistans Hudiksvall Jobbnummer
9994434