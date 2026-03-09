Personlig assistent till en man i Flyinge - ca 50% dagtid
2026-03-09
Vill du arbeta som personlig assistent och sätta guldkant på människors tillvaro? I rollen kommer du göra skillnad i människors liv och tillsammans med oss arbeta efter vår vision - Alla har rätt till ett bra liv.
Personlig assistans är en insats enligt LSS (Lagen om stöd och Service till vissa funktionshindrade). Som personlig assistent ger du individuellt stöd och omvårdnad till personer som beviljats personlig assistans för att de behöver hjälp med ett eller flera grundläggande behov. Varje kund är unik och dina arbetsuppgifter varierar utifrån kundens behov. Du värnar om kundens självbestämmande och integritet, och bidrar till att vardagen fungerar smidigt.Publiceringsdatum2026-03-09Om tjänsten
Rollen som personlig assistent ställer höga krav på förmågan att skapa goda relationer. Vi söker därför dig som är lyhörd, engagerad och ansvarstagande. Det är även viktigt att du kan ta egna initiativ och se vad som behöver göras.
Vår kund är en trevlig man i 30-års åldern som bor i Flyinge. Han har många intressen som bland annat är uteaktiviteter (oavsett väder), träning, föreningsliv, spela spel, kommunikationsövningar, matlagning, fotboll och bad i bassäng.
Som assistent behöver du tycka om träning och vara positivt inställd till detta. Daglig träning genom olika träningsmoment är viktigt för kund för att bibehålla funktioner och minska smärta. Vi söker dig som är varm, trygg, rolig, lugn, inkännande, empatisk med positiv energi och hög arbetsmoral som ser möjligheter och har engagemang att hjälpa en annan person.
Vi söker nu dig som stämmer in på följande:
har B-körkort och tillgång till bil
har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
är noggrann, strukturerad, flexibel, tålmodig och har initiativförmåga
har god fysik och är simkunnig
tål pälsdjur
är rökfri
Det är även meriterande om du:
har erfarenhet av liknande arbete eller utbildning inom vård/omsorg
har erfarenhet av fysioterapi
Stor vikt kommer att läggas kring personlig lämplighet.
Arbetstid, tjänstgöringsgrad och lön:
Aktuell anställningsform är "så länge assistansuppdraget varar" med en tjänstgöringsgrad på cirka 50%. Arbetstiderna är förlagda till dagtid på vardagar och arbetstiden är kl. 07:00-15:00 (även på röda dagar).
Fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.
Omgående eller enligt överenskommelse.
Att vara anställd på Humana
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på Humana är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Vad händer nu? Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Till dig som arbetar inom rekrytering- och bemanningsföretag samt med annonsförsäljning så undanber vi oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer om rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta rekryteringsansvarig:
Katarina Roos katarina.roos@humana.se
