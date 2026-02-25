Personlig assistent till en man i 65 års åldern
2026-02-25
Laganda Assistans
Laganda Assistans är ett assistansbolag som erbjuder personlig assistans med individen i fokus. Verksamheten bygger på trygghet, delaktighet och respekt för varje persons unika behov och livssituation. Målet är att skapa förutsättningar för ett självständigt och meningsfullt liv genom skräddarsydda lösningar och engagerade medarbetare.
Med ett nära samarbete mellan assistansanvändare, anhöriga och personal arbetar Laganda Assistans för hög kvalitet, kontinuitet och flexibilitet. Företaget strävar efter att vara en pålitlig partner som sätter människan före systemen och alltid värnar om värdighet, integritet och valfrihet.
Vi söker nu en assistent till en man i 65 års ålder, mannen bor i ett hus i Glomme. Han har stort intresse för bilar, motorcyklar, matlagning men även radioapparater och matlagning.
Mannen har en synskada som innebär att han är blind på båda ögonen så det är av stor vikt att man är lyhörd.
Dom kunskaper vi efterfrågar är att man har någon form av tidigare erfarenhet av Neuropsykiatriska funktionsnedsättning och en förståelse för beroende.
Som person efterfrågar vi:
• Lugn och stresstålig
• Lyhörd och har en förståelse
• Hjälpsam och ordningsam
• Vara lätt att prata med
• Kunna svenska i tal och skrift
Ett plus är ju om man delar mannens intresse.
Det är också viktigt att man klara av rök samt ha körkort och tillgång till egen bil.
DET HÄR ERBJUDS DU:
Fast grundlön per timme + OB-ersättning. Kollektivavtal finns.
Anställning med schyssta villkor. Självklart får du gå introduktion och känna dig för innan du börjar jobba.
Vi på Laganda assistans AB erbjuder trygghet genom kollektivavtal Almega - Bransch G, marknadsmässig lön, pension, försäkringsskydd, schyssta semestervillkor.
TILLTRÄDE:
Vi arbetar med löpande rekrytering. Introduktion kan ske per omgående
Har du några frågor är du välkommen att ring. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Laganda Assistans AB
(org.nr 559065-5196)
572 93 OSKARSHAMN Kontakt
Therese Larsson therese.larsson@lagandaassistans.se 073-518 57 63 Jobbnummer
