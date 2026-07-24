Personlig assistent till en liten flicka i centrala Stockholm
Humana AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2026-07-24
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Vill du arbeta som personlig assistent och bidra till allas lika rätt till ett bra liv?
I rollen kommer du göra skillnad i människors vardag och tillsammans med oss arbeta efter Humanas vision – Alla har rätt till ett bra liv.Publiceringsdatum2026-07-24Om tjänsten
Personlig assistans är en insats enligt LSS (Lagen om stöd och Service till vissa funktionshindrade). I din roll som personlig assistent kommer du huvudsakligen att hjälpa kunden med allt som uppstår i vardagen samt med grundläggande behov. Ditt arbete innebär att värna om kundens självbestämmande och integritet, och bidrar till att vardagen fungerar smidigt. Varje assistans är unikt anpassad utifrån kundens liv och därför kan arbetsuppgifter variera beroende på arbetsplatsen.
Kunden är en glad och social flicka på 1,5 år som bor med sin familj i centrala Stockholm. Hon behöver hjälp med det fysiska så det är väldigt bra om hennes blivande assistenter är intresserade av just rörelseträning sen innan då detta ingår i jobbet hos henne. En del andra arbetsuppgifter kan vara att fixa hennes mat, ansvara för medicinering, diska slangar, byta blöja, ordna med inhalator, pep mask och hostmaskin. Vi önskar assistenter som är lyhörda och kan prioritera mellan träning, lek, omvårdnad och vila utifrån flickans mående och aktuella behov.
Vem är du?
Rollen som personlig assistent ställer höga krav på förmågan att skapa goda relationer. Vi söker därför dig som är lyhörd, engagerad och ansvarstagande. Det är även viktigt att du kan ta egna initiativ och se vad som behöver göras. För att trivas som personlig assistent hos flickan behöver du ha personkemi med både flickan och familjen och extra viktigt är det därför att vara inkännande, lyhörd och flexibel. Du har lätt för att skapa trygghet och anknytning och vi antar även att du brinner för att jobba med barn. Vi ser även att du som söker är lugn och trygg även i stressiga eller akuta situationer samt att du har tålamod och förstår att du behöver samarbeta med hela familjen.
För tjänsten krävs det att du:
har goda kunskaper i svenska och engelska
är helt rök och nikotinfri
inte använder parfym eller starka dofter när du arbetar
har god fysisk förmåga att bära, lyfta och arbeta ergonomiskt
vill arbeta långsiktigt och skapa kontinuitet för flickan
För tjänsten är det meriterande om du:
har erfarenhet av fysioterapi eller habilitering för barn
har erfarenhet av alternativ kommunikation (AKK)
kan följa med på behandlingsresor 4 gånger om året till olika delar av världen ca 1-3 veckor
är undersköterska
Kan samarbeta nära med föräldrar och följa deras önskemål
Stor vikt kommer att läggas kring personlig lämplighet.
Arbetstid, tjänstgöringsgrad och lön
Aktuell anställningsform är "så länge assistansuppdraget varar" och vi har just nu tre lediga tjänster. Tjänst 1: 62,5% -måndag-fredag: 15.00-20.00
Tjänst 2: 30% - lördag-söndag: 07.00-13.00 (varje helg)
Tjänst 3: 25% - måndag-fredag: 07.00-09.00 (arbetstiden kan komma att justeras något pga färdtjänsten till förskolan)
Det skulle kunna gå att slå ihop tjänsterna på olika sätt
Fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.
Tillträde omgående eller enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Hos Humana är det viktigt att både du som assistent och kunden känner er trygga i samarbetet. Därför får du som ny assistent en introduktion som är anpassad både till yrkesrollen och till den kund du ska arbeta hos. Du får även tillgång till relevanta utbildningar och möjlighet att utvecklas i din roll – så att du har goda förutsättningar att trivas och känna dig trygg i ditt arbete. Humana har kollektivavtal, försäkringar och friskvårdsförmån.
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på Humana är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Utifrån lagstiftning krävs att vi som arbetsgivare begär ett registerutdrag från alla anställda som ska arbeta som personlig assistent åt ett barn under 18 år. Därav behöver du uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister inför en eventuell anställning. Ytterligare information kommer om du går vidare i rekryteringsprocessen.
Till dig som arbetar inom rekrytering- och bemanningsföretag samt med annonsförsäljning så undanber vi oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer om rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta rekryteringsansvarig:
Marina Pearson marina.pearson@humana.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8106868-2114786". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Humana AB
(org.nr 556760-8475), https://jobb.humana.se
Warfvinges väg 39 (visa karta
)
112 51 STOCKHOLM Arbetsplats
Humana Jobbnummer
10010900