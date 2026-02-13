Personlig assistent till en kvinna i Vetlanda
2026-02-13
Vill du arbeta som personlig assistent och sätta guldkant på människors tillvaro? I rollen kommer du göra skillnad i människors liv och tillsammans med oss arbeta efter vår vision - Alla har rätt till ett bra liv.
Personlig assistans är en insats enligt LSS (Lagen om stöd och Service till vissa funktionshindrade). Som personlig assistent ger du individuellt stöd och omvårdnad till personer som beviljats personlig assistans för att de behöver hjälp med ett eller flera grundläggande behov. Varje kund är unik och dina arbetsuppgifter varierar utifrån kundens behov. Du värnar om kundens självbestämmande och integritet, och bidrar till att vardagen fungerar smidigt.Publiceringsdatum2026-02-13Om tjänsten
Jag söker dig som kan börja på en fast schemarad på 75%.
För mig är relationen med min assistent A och O. Det är lika viktigt att du trivs hos mig som jag trivs med dig. Tillsammans tror jag på en långsiktig relation och hoppas att du kan jobba kvar i någon form även efter vikariatet, till exempel som timvikarie.
Men vem är jag då? Jo, jag är en glad och positiv kvinna i 50-årsåldern med två utflugna barn. Jag behöver ditt stöd där min MS sätter begränsningar, såsom hygien, städning och matlagning. Vissa dagar är bättre än andra och jag orkar mer medans andra är vila min enda medicin. Jag älskar att umgås med familj o vänner och vara ute och pyssla med blommor mm. Har även ett stort intresse av bakning, matlagning & heminredning. Därför är det självklart superroligt om du har samma intressen men absolut inget krav så länge vår personkemi stämmer och du är kvinna.
Vi söker nu dig som stämmer in på följande:
vill arbeta hos en kvinna i 50 års åldern bosatt i Vetlanda
har goda kunskaper i svenska
har B-körkort
tål pälsdjur och ej är hundrädd
är rökfri
Det är även meriterande om du:
har erfarenhet av liknande arbete
delar kundens intressen
Stor vikt kommer att läggas kring personlig lämplighet.
Arbetstid, tjänstgöringsgrad och lön:
Aktuell anställningsform är en "så länge uppdraget varar anställning" på 74%. Tjänsten innebär arbete både vardagar och vissa helger under dagtid, kvällstid eller nattetid (jour på natten).
Fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.Tillträde
Omgående eller enligt överenskommelse.
Att vara anställd på Humana
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på Humana är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Till dig som arbetar inom rekrytering- och bemanningsföretag samt med annonsförsäljning så undanber vi oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer om rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta rekryteringsansvarig:
Marina Pearson marina.pearson@humana.se
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Humana AB
(org.nr 556760-8475), https://jobb.humana.se
VETLANDA
