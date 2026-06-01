Personlig assistent till en kvinna i Vetlanda
2026-06-01
Vill du arbeta som personlig assistent och bidra till allas lika rätt till ett bra liv?
I rollen kommer du göra skillnad i människors vardag och tillsammans med oss arbeta efter Humanas vision – Alla har rätt till ett bra liv.

Om tjänsten
Personlig assistans är en insats enligt LSS (Lagen om stöd och Service till vissa funktionshindrade). I din roll som personlig assistent kommer du huvudsakligen att hjälpa kunden med allt som uppstår i vardagen samt med grundläggande behov. Ditt arbete innebär att värna om kundens självbestämmande och integritet, och bidrar till att vardagen fungerar smidigt. Varje assistans är unikt anpassad utifrån kundens liv och därför kan arbetsuppgifter variera beroende på arbetsplatsen.
"Jag söker en vikarie som kan jobba ca 50% plus en timvikarie som kan hoppa in vid sjukfrånvaro.
För mig är relationen med min assistent A och O. Det är lika viktigt att du trivs hos mig som jag trivs med dig. Tillsammans tror jag på en långsiktig relation och hoppas att du kan jobba kvar i någon form även efter vikariatet, till exempel som timvikarie.
Men vem är jag då? Jo, jag är en glad och positiv kvinna i 50-årsåldern med två utflugna barn. Jag behöver ditt stöd där min MS sätter begränsningar, såsom hygien, städning och matlagning. Vissa dagar är bättre än andra och jag orkar mer medans andra är vila min enda medicin. Jag älskar att umgås med familj o vänner och vara ute och pyssla med blommor mm. Har även ett stort intresse av bakning, matlagning & heminredning. Därför är det självklart superroligt om du har samma intressen men absolut inget krav så länge vår personkemi stämmer"
Vem är du?
Rollen som personlig assistent ställer höga krav på förmågan att skapa goda relationer. Vi söker därför dig som är lyhörd, engagerad och ansvarstagande. Det är även viktigt att du kan ta egna initiativ och se vad som behöver göras. För att trivas som personlig assistent är det viktigt att det finns bra personkemi mellan dig som assistent och kunden.
För tjänsten krävs det att du:
vill arbeta hos en kvinna i 50 års åldern bosatt i Vetlanda
har goda kunskaper i svenska
har B-körkort
tål pälsdjur och ej är hundrädd
är rökfri
För tjänsten är det meriterande om du:
har erfarenhet av liknande arbete
delar kundens intressen
Stor vikt kommer att läggas kring personlig lämplighet.
Arbetstid, tjänstgöringsgrad och lön
Aktuell anställningsform är "vikariat" med en tjänstgöringsgrad på ca 50% från 1 juni - 31 augusti 2026. Utöver den schemalagda arbetstiden finns möjlighet att arbeta extra vid behov. Arbetstiderna innefattar både vardagar och vissa helger under dagtid, kvällstid eller nattetid (jour på natten).
Fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.
Vi erbjuder
Hos Humana är det viktigt att både du som assistent och kunden känner er trygga i samarbetet. Därför får du som ny assistent en introduktion som är anpassad både till yrkesrollen och till den kund du ska arbeta hos. Du får även tillgång till relevanta utbildningar och möjlighet att utvecklas i din roll – så att du har goda förutsättningar att trivas och känna dig trygg i ditt arbete. Humana har kollektivavtal, försäkringar och friskvårdsförmån.
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på Humana är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Till dig som arbetar inom rekrytering- och bemanningsföretag samt med annonsförsäljning så undanber vi oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer om rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta rekryteringsansvarig:
Marina Pearson marina.pearson@humana.se
