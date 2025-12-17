Personlig assistent till en kvinna i Västerås
2025-12-17
Vi söker nu en kvinnlig personlig assistent till en äldre kvinna i Västerås. Kunden är rullstolsburen och har ett omfattande fysiskt hjälpbehov. Arbetet innebär främst praktisk assistans i vardagen, med stort fokus på förflyttningar.
Arbetet är fysiskt krävande och innefattar dagliga förflyttningar med hjälpmedel såsom turner (huvudsakligen) samt golvlyft. Därför söker vi dig som har god fysik och styrka och som klarar ett arbete med höga fysiska krav.
Arbetsuppgifterna varierar och kan bland annat bestå av personlig hygien, praktiska moment i hemmet samt att följa med kunden vid resor, träning och sociala aktiviteter.
Arbetstider och anställningsform
Tjänsten är en extra-/vid-behov-anställning.
Du arbetar främst dag- och kvällstid. Inga nätter förekommer.
Arbetspassen är rörliga och schemat varierar. Arbetet innebär att täcka upp vid ordinarie assistenters sjukdom och semester, med möjlighet till fler pass och schemarad på sikt, förutsatt att samarbetet fungerar väl.
Vi lägger stor vikt vid personkemi och ser gärna att du är intresserad av ett långsiktigt samarbete, även om tjänsten inledningsvis är vid behov.
Företagsinformation
Om Access Assistans
Vi på Access Assistans är en personlig assistansanordnare som arbetar med närhet, delaktighet och trygghet i fokus. För oss bygger god personlig assistans på rätt matchning mellan kund och assistent, kontinuitet och ett respektfullt samarbete.
Som assistent hos oss möts du av en arbetsgivare som är lyhörd, tillgänglig och engagerad. Vi stöttar våra assistenter i vardagen och tar ansvar även i uppdrag som ställer höga krav. Vårt mål är att skapa långsiktiga och hållbara samarbeten, där både kundens och assistentens behov tas på allvar.
Vad vi erbjuder dig
• Friskvårdsbidrag som stöd för din hälsa och ditt välmående
• Konkurrenskraftiga löner och pensionslösningar
• Kollektivavtal som säkerställer trygga och rättvisa arbetsvillkor
• En arbetsmiljö präglad av engagemang, respekt och empati
Tillsammans arbetar vi för att våra kunder ska kunna leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt.
Sista dag att ansöka är 2026-01-17
