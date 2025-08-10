Personlig assistent till en kvinna i Västerås
2025-08-10
Vi söker en personlig assistent till en av våra fina kunder i Västerås
Som personlig assistent hjälper du vår kund i hennes vardag med allt från personlig hygien, hushållsgöromål och att följa med på aktiviteteter.
Kunden bor ensam i lägenhet. Arbetsplatsen är där kunden befinner sig.
Arbetstiderna är förlagd på dagtid och kvällar samt helg. Inga nätter.
Både heltid och deltid kan erbjudas. I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid din personlighet samt i hur samspelet mellan dig och kunden fungerar.
Företagsinformation
Vad Access Assistans erbjuder dig:
Stöd för din hälsa och ditt välmående genom friskvårdsbidrag.
Konkurrenskraftiga löner och pensionslösningar för ekonomisk trygghet.
Kollektivavtal som säkerställer rättvisa arbetsvillkor och trygghet i din anställning.
Möjligheten att vara del av ett engagerat och empatiskt team som arbetar för att skapa en positiv och inkluderande arbetsmiljö.
Tillsammans hjälper vi våra kunder att leva ett så självständigt och rikt liv som möjligt. Om du känner att du vill vara en del av denna resa, ser vi fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-24
Detta är ett heltidsjobb.
För detta jobb krävs körkort.
